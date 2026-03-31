गर्मियों में चिपचिपी स्किन से पाना चाहते हैं छुटकारा? इन घरेलू उपायों से मिल सकती है एकदम फ्लोलेस स्किन

Oily Skin Home Remedies: गर्मियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है. तेज धूप, पसीना और बढ़ती नमी के कारण चिपचिपी और ऑयली स्किन का सामना करना पड़ता है. त्वचा में तेल जमा होने पर पिंपल, ब्लैकहेड्स और दाग-धब्बों की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जो आपकी खूबसूरती पर भी बुरा असर डालती है. आजकल हर लड़की अपनी स्किन को साफ, फ्रेश और फ्लोलेस बानना चाहती हैं, लेकिन गर्मियां स्किन का बुरा हाल कर देती है. लोग कई तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट्स और घरेलू उपायों को करना काफी ज्यादा पसंद करती है लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप घर पर रखी कुछ चीजों को लगाते हैं, तो कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है.

गर्मियों में चिपचिपी स्किन से छुटकारा कैसे पाएं?

1. खीरे का रस

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अगर आप गर्मियों में चिपचिपी स्किन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आप खीरे का रस को चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज कर सकती हैं. खीरा स्किन के ओपन पोर्स को कम करके स्किन को खिला-खिला रखता है. स्किन को हाइड्रेट रखता है.

2. एलोवेरा

एलोवेरा मं एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो एक्ने ब्रेकआउट्स, स्किन पर एक्सेस ऑयल को कम करके आपकी स्किन को साफ करने का काम करता है. स्किन के लिए एलोवेरा किसी वरदान से कम नहीं होता है.

3. दिन में दो बार फेसवॉश

अगर आप स्किन से गंदगी को साफ करना चाहती हैं, तो आप दिन में दो बार फेसवॉश से अपनी स्किन को आप साफ कर सकते हैं. ये स्किन को खिला-खिला रखता है और बार-बार स्किन चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं होती है. स्किन फ्रेश अगर दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा. त्वचा को ड्राई होने से बचाने के लिए आपको त्वचा को धोते रहना चाहिए.

4. ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर

आपको समर में बाहर जाते समय ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर को जरूर लगाना चाहिए. कई लोग ऐसे होते हैं, जो गर्मियों में मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल छोड़ देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. आपको हमेशा लगाकर रखना चाहिए.

5. सनस्क्रीन

स्किन को गर्मियों में तेज धूप से बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही चाहिए. बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है ताकि आपकी स्किन डैमेज होने से बच सके. स्किन को बचाने के लिए लड़कियां काफी कुछ लगाना पसंद करती हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप स्किन को साफ रख सकती हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)