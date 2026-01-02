ओपन पोर्स और ऑयली स्किन ने छीन ली है चेहरे की सारी खूबसूरती? इन घरेलू उपाय को अपनाकर मिल सकती हैं दमकती त्वचा

Skin Care Tips: आजकल लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करती हैं. चेहरे के दाग धब्बे खूबसूरती को बिल्कुल ही घटा देते हैं. खूबसूरत और दमकता हुआ चेहरा हर लड़की की चाह होती है और चेहरे के दाग धब्बे हो या बड़े रोम छिद्र अगर ये एक बार चेहरे पर बढ़ जाए, तो स्किन का नाश ही हो जाता है. अगर आप भी ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से परेशान हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकती हैं, ये उपाय आपकी स्किन को निखारने का काम करेगी और आपको हमेशा खिला-खिला रखने में भी मददगार होगा, आइए आपको बताते हैं.



ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से कैसे पाएं छुटकारा?



1. केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप अपनी स्किन को साफ और हमेशा खिला-खिला ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपको केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए.



2. मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल

आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखकर ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है.



3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपके बालों स्किन हर किसी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो ओपन पोर्स और ऑयली स्किन से आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं.



4. गुलाब जल

आपको गुलाब जल को अपने चेहरे पर लगाकर सोना चाहिए. ये ऑयली स्किन से छुटकारा दिलाने में मददगार होती है. अगर आप भी अपनी स्किन को साफ और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं.



इसे भी पढ़ें: अपने झाड़ू जैसे बालों को स्मूद एंड शाइनी बनाने के लिए बेस्ट हैं इस बीज का हेयर जेल



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.