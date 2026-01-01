Advertisement
माथे पर पड़ने लगे है छोटे-छोटे से जिद्दी दाने, दादी-नानी के ये घरेलू नुस्खे दिला सकते हैं राहत

How To Remove Forehead Pimples: आजकल लड़कियां स्किन पर एक्ने और पिंपल से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है. आज आपको बताते हैं माथे के छोटे-छोटे से जिद्दी दाने से कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:10 AM IST
How To Remove Forehead Pimples:  बदलते मौसम के साथ स्किन पर बुरा असर देखने को मिलता है. स्किन से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. आपको बता दें आजकल लड़कियां माथे पर दाने से काफी ज्यादा परेशान रह गई हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलता है. अगर आप भी माथे के छोटे-छोटे दानों से परेशान हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं, आइए आप भी कर लें नोट.
 

माथे के दानों से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. एलोवेरा

अगर आप एलोवेरा को अपने माथे में लगाते हैं, तो आप माथे के दानों से छुटकारा पा सकते हैं, इसको आपको रोजाना लगाना चाहिए, ये स्किन और बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

2. टी ट्री ऑयल 

माथे के दानों से अगर आप परेशान हो गए हैं  और छुटकारा पाने के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके चेहरे को भी खूबसूरत बनाएगा.
 

3. मुल्तानी मिट्टी का पैक

मुल्तानी मिट्टी का पैक आपकी स्किन और माथे के दानों को दूर करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. मुंहासे कम करके चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए फायदेमंद होता है.
 

4. हल्दी और शहद

हल्दी और शहद का पैक अगर आप माथे पर लगाते हैं, तो जिद्दी दानों से आप छुटकारा पा सकते हैं. और आपकी स्किन भी इससे खिली-खिली नजर आएगी.
 

इसे भी पढ़ें: बिना मेकअप के बेबी सॉफ्ट स्किन पाने के लिए अपनाएं ये 4 बेस्ट फेस मास्क

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

