चेहरे पर पिंपल्स के बाद पड़ने लगे हैं गड्ढे और निशान? बिना ट्रीटमेंट के इन 5 तरीकों को अपनाकर मिल सकती है क्लीन स्किन

Skin Care Tips: स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए आजकल की लड़कियां काफी कुछ करती हैं लेकिन  चेहरे पर पिंपल्स के बाद गड्ढे और निशान पड़ने से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं आइए आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:19 PM IST
Skin Care Tips:  आजकल की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी स्किन का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं, जिससे स्किन पर कई तरह-तरह की समस्या भी देखने को मिलती है. आजकल की लड़कियां चेहरे पर पिंपल्स से काफी ज्यादा परेशान रहती है. काफी कुछ लगाने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. कई बार तो ऐसा होता है कि स्किन पर एक्ने और पिंपल ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन फिर निशान चेहरे पर रह जाते हैं, जिससे खूबसूरती ढल जाती है और त्वचा बेजान दिखने लग जाती है. निशान और गढ्ढे त्वचा की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं और फिर इसको ठीक करने के लिए काफी कुछ लगाते भी हैं लेकिन उससे भी स्किन काफी खराब होती है और कुछ खास असर भी नहीं दिखता है लेकिन आज आपको कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं जो इस समस्या से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, आइए नोट कर लें.
 

पिंपल्स के बाद गड्ढे और निशान से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. एलोवेरा जेल

अगर आप पिंपल्स के बाद गड्ढे और निशान से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं. आपकी स्किन को निखारने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.
 

2. क्ले मास्क

अगर आप चेहरे के गड्ढे और निशान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप क्ले मास्क को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसे रोजाना लगाने से आप स्किन की गंदगी को साफ करके रूखी त्वचा को मुलायम बना सकते हैं.
 

3. जेंटल क्लींजिंग

स्किन की जेंटल क्लींजिंग को अगर आप करते हैं, तो पिंपल्स के बाद गड्ढे और निशान से हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं. आपको इसको रोजाना करना चाहिए.
 

4. मॉइस्चराइजिंग

अगर आप चेहरे के गड्ढे और निशान से छुटकारा पाकर अपनी स्किन को साफ और मुलायम रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए. ये आपकी स्किन में नमी को बनाए रखता है. 
 

5. सनस्क्रीन

सनस्क्रीन आपके चेहरे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है अगर आप इसको रोजाना लगाते हैं. सनस्क्रीन लगाने से धीरे-धीरे आपको अपनी स्किन पर असर दिखना शुरू हो जाएगा.
 

इसे भी पढ़ें:  Puffy Eyes से राहत पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 सबसे असरदार तरीके

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

