दोमुंहे बालों की वजह से नहीं बन पा रहा मनचाहा हेयरस्टाइल? छुटकारा पाने के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये सीक्रेट नुस्खे!

Hair Care Tips: बाल आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने में मददगार होते हैं. लड़कियां बालों को कई अलग-अलग तरीके से स्टाइल करना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. अधिकतर लड़कियां दोमुंहे बालों से परेशान रहती हैं, जिस वजह से अपना मनचाहा हेयरस्टाइल तक नहीं बना पाती हैं. समय-समय पर बालों को ट्रिम करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना बाल खराब हो जाते हैं. दो मुंहे बालों के पीछे कई सारी वजह भी हो सकती हैं, जिस वजह से गंजेपन की समस्या भी हो सकती है. दादी-नानी के जमाने से कुछ चीजें घरेलू नुस्खे ऐसे हैं, जिसको फॉलो करके आप दो मुंहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



दो मुंहे बालों से छुटकारा कैसे पाएं?



1. हीटिंग स्टाइलिंग टूल्स बचे

अगर आप दो मुंहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको हीटिंग स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो टेंपरेचर का ध्यान रखना चाहिए. बाल पहले से ही फ्रिजी हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए.



2. राइस वॉटर

राइस वॉटर आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हेयर हेल्थ के लिए ये काफी ज्यादा मददगार होता है. आपके बालों की नमी को बनाए करने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है. रेगुलरली चावल के पानी आपको अपने बालों में हमेशा लगाना चाहिए.



3. अंडे लगाने के फायदे

अगर आप दो मुंहे बालों से बचना चाहते हैं, तो आपको अंडे को अपने बालो में लगाना चाहिए. अंडे का हेयर मास्क आपके बालों के लिए मददगार साबित होता है. मॉइस्चराइजर और कन्डिशनर का भी काम करता है.



4. पपीते का हेयर मास्क

अगर आप दो मुंहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पपीते के हेयर मास्क को अपने बालों में लगा सकते हैं. आपको इसको स्कैल्प से नीचे तक लगाना चाहिए. दोमुंहे सिरों पर इस मास्क को जरूर आपको लगाना चाहिए. ये आपके बालों के लिए भी फायदेमंद है.



5. मेथी के दाने

अगर आप अपने बालों को खूबसूरत शाइनी, लंबे और दो मुंहे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मेथी के दाने का हेयर मास्क अपने बालों पर लगा सकते हैं.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)