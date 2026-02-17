Advertisement
बाल धोने के बाद भी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं ऑयली, चिपचिपे स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए अपना सकते हैं ये 'देसी' नुस्खे

Sticky Hair Removal Remedies: आजकल की लड़कियां अपने बालों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं. अगर आप ऑयली, चिपचिपे स्कैल्प से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:26 PM IST
Sticky Hair Removal Remedies:  आजकल लोग अपने बालों से काफी ज्यादा परेशान हैं. लोगों की शिकायत ये होती है कि बाल धोने के बाद भी जल्दी-जल्दी ऑयली हो जाते हैं. चिपचिपे स्कैल्प काफी ज्यादा बेकार नजर आते हैं, इससे हेयरस्टाइल बनाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है. सुबह उठते ही बालों से तेल निकलने लगता है, जो दिखने में भी काफी ज्यादा बेकार नजर आता है. बाहर से लौटने पर पसीने के साथ ही बाल भी काफी ज्यादा बेकार लगने लगते हैं. अगर आप भी चिपचिपे स्कैल्प से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकती हैं.
 

चिपचिपे स्कैल्प से छुटकारा कैसे पाएं?
 

1. एलोवेरा

एलोवेरा भी आप चिपचिपे स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए लगा सकती हैं. अगर आप इसको लगाते हैं, तो स्कैल्प को ठंडक मिलती है. यह बालों की गर्मी और जलन को शांत करने में काफी मददगार साबित हो सकता है. एलोवेरा आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. 
 

2. नीम

अगर आप चिपचिपे स्कैल्प से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप नीम को भी अपने बालों में लगा सकते हैं. आपको बता दें नीम को आयुर्वेद में औषधि से भरपूर माना जाता है. इसकी पत्तियों को पीसकर आप बालों में लगा सकते हैं. बैक्टीरिया और गंदगी साफ करने में मददगार हैं.
 

3. मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप इसको पीसकर बालों में लगाते हैं, तो स्कैल्प को गहराई से साफ करने के साथ-साथ बालों की गंदगी को दूर कर सकता है.
 

4. टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल को भी आप बालों में लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शैम्पू में 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल को मिलाकर भी आप बालों में लगा सकते हैं. 
 

5. एलोवेरा और नींबू

एलोवेरा और नींबू को भी पीसकर आ अपने बालों में लगा सकते हैं. ये आपके बालों को मजबूत और शाइनी बनाने में मददगार होता है. 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

