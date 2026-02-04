सर्दियों में बुरी तरह से फटने लगे हैं होंठ के किनारे? इन 3 कमाल के सीक्रेट टिप्स को अपनाकर पा सकते हैं आराम

Heal Chapped Lip Corners Remedies: सर्दियों आते ही कई तरह-तरह की समस्या शरीर में होने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को करते हैं लेकिन फिर भी राहत नहीं मिलती है. अगर आप भी उन में से आती हैं, जिनके होंठ के किनारे काफी ज्यादा फटने लगते हैं और इससे आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. आपको बता दें ये समस्या अधिकतर पोषण असंतुलन और डिहाइड्रेशन की कमी के कारण होती है. सर्दियों में होंठों के किनारे फटना काफी ज्यादा आम होता है और इसको ही अधिकतर लोग अनदेखा भी कर देते हैं. आप आपको बताते हैं कैसे आप होंठों के किनारों को फटने से बचा सकते हैं. आप भी नोट कर लें.



होंठ के फटे किनारे से कैसे राहत पाएं?



1. नारियल तेल

अगर आप होंठ के फटे किनारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप किनारों में रोजाना सोने से पहले नारियल के तेल को आपको लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आपको रोजाना इसको लगाना चाहिए तभी आपको असरदार असर देखने को मिल सकता है.



2. लिप बाम

सूखे होंठों को आपको कभी भी नहीं रखना है अगर आप इसको रखते हैं, तो आपके होंठ और उसके आस-पास की स्किन काफी ज्यादा फटने लगती है. अगर आप भी राहत पाना चाहते हैं या इस समस्या को कभी भी नहीं लाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना लिप बाम लगाना चाहिए.



3. हाइड्रेटेड

आपका शरीर हाइड्रेटेड नहीं होता है इस वजह से होंठों के फटने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है, तो आपको रोजाना पानी पीते रहना चाहिए. ऐसा करने से आपका शरीर और होठों के आस-पास स्किन भी कभी भी नहीं फटेगी.

