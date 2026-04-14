गर्मियों में 'पांडा' की तरह फैल जाता है आंखों का काजल? इन सीक्रेट तरीकों को अपनाकर रहेगा पूरे दिन परफेक्ट

Right Way To Apply Kajal: गर्मियों का असर लड़कियों पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है. आंखों का मेकअप पानी की तरह सारा का सारा बह जाता है. काफी कुछ करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. गर्मियों में सबसे ज्यादा चुनौती पसीने की वजह से चेहरे की ऑयलनेस को कम करना ही होता है, जो आसानी से कम नहीं होता है. इसके लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं और महंगे-महंगे चीजों को लगात हैं, लेकिन उससे और ज्यादा परेशानी होती हैं. गर्मियों में 'पांडा' की तरह लड़कियों का काजल फैल जाता है, जिससे लोग परेशान ही रहते हैं. कुछ लड़कियां तो इसी डर से काजल तक नहीं लगती है.



अगर आप भी उनमें से एक है, जो समर सीजन में आंखों में काजल लगाने से डरते हैं और सोचते हैं, कि सारा का सारा फैलकर आपकी आंखें बेकार हो जाएंगी, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है आज आपको बताते हैं गर्मियों में 'पांडा' की तरह आंखों के काजल को फेकने से कैसे बचा सकते हैं आइए आपको कुछ सीक्रेट तरीके बताते हैं, जिससे आप पता आसानी से लगा सकते हैं.



आंखों का काजल फैलने से कैसे बचाएं?



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1. आंखों को साफ

किसी भी तरह का मेकअप लगाने से पहले आपको अपना चेहरा, आंखें अच्छी तरह से धोनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गंदगी चिपक ना जाए.



2. प्राइमर

आंखों के काजल को अगर आप लंबे समय तक बिना फैला रखना चाहते हैं, तो आप प्राइमर का इस्तेमाल करें. आई एरिया पर आई प्राइमर को लगाएं. तेल और पसीने को रोककर मेकअप को एक दम बेस्ट बनाता है.



3. सेटिंग पाउडर

सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसको लगाने से आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं फैलता है.सेटिंग पाउडर आंखों के आसपास लगाएं. इसको लगाने के बाद आपका मेकअप एकदम सेट रहेगा. काजल को स्मज-फ्री बनाने में मदद करता है.



4. वॉटरप्रूफ काजल

अगर आप काजल को फैलने से रोकना चाहते है, तो आपको लोकल चीजों को इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. आपको हमेशा वॉटरप्रूफ काजल का ही इस्तेमाल करना चाहिए. पसीने और तेल को बंद कर देता है.



5. ब्लॉटिंग पेपर

अगर आप आंखों के मेकअप को सेट करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी आंखों के आसपास हल्के से थपथपाएं इससे सारा तेल निकाल जाएगा.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)