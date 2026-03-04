केमिकल ब्लश छोड़िए! गालों को सॉफ्ट पिंक टच देने के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का टिंट, मिलेगा गजब का निखार

Home Made Beetroot Tint: लड़कियों को फैशन में पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. गालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लड़कियां बाहर से तरह-तरह के ब्लश को लाकर लगाती हैं लेकिन ये काफी ज्यादा चेहरे को खराब भी कर देती है. चुकंदर आपकी स्किन और हेल्थ के लिए काफी बेस्ट माना जाता है. अगर आप अपने गालों और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप केमिकल ब्लश को लगा सकती है. अपनी त्वचा को एक नेचुरल निखार देने में ये मददगार होती है. अगर आप गालों को एक गुलाबी टच देना चाहते हैं, तो आप घर पर ही चुकंदर का ब्लश बना सकते हैं. ये गालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको आप घर पर बनाते हैं, तो ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होगी. आइए आपको बताते हैं कैसे इसको घर पर आसानी से बना सकती हैं.



चुकंदर का टिंट घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप चुकंदर का टिंट घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है-छोटा चुकंदर, ग्लिसरीन, कंटेनर ये सब आपके पास होना चाहिए.



चुकंदर का टिंट बनाने का तरीका

अगर आप चुकंदर का टिंट घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चुकंदर को सबसे पहले धोना है और उसको फिर उबाल लेना है. चुकंदर का रंग गहरा हो जाएगा. उबले हुए चुकंदर को ठंडा आपको करना है और फिर इसको छीलकर पल्प को अच्छे से निकाल लेना है. ब्लेंडर में आप भी अच्छे से पीस लें. चुकंदर के पल्प में आपको कुछ बूंदें ग्लिसरीन को मिलाना है और फिर इसको छोटे, साफ कंटेनर में भरकर बाद के लिए भी स्टोर कर लेना है. आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकती हैं. अगर आप घर पर बनाएं चुकंदर के टिंट गालों में लगाते हैं, तो आपके गाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और भरपूर मात्रा में त्वचा को पोषण मिल सकता है.

