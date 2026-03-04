Advertisement
trendingNow13129874
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

केमिकल ब्लश छोड़िए! गालों को सॉफ्ट पिंक टच देने के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का टिंट, मिलेगा गजब का निखार

Home Made Beetroot Tint: बदलते मौसम की वजह से इसका बुरा असर चेहरे पर पड़ता है आज आपको बताते हैं गालों को सॉफ्ट पिंक टच देने के लिए घर पर पर कैसे चुकंदर का टिंट आसानी से बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केमिकल ब्लश छोड़िए! गालों को सॉफ्ट पिंक टच देने के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का टिंट, मिलेगा गजब का निखार

Home Made Beetroot Tint:  लड़कियों को फैशन में पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. गालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लड़कियां बाहर से तरह-तरह के ब्लश को लाकर लगाती हैं लेकिन ये काफी ज्यादा चेहरे को खराब भी कर देती है. चुकंदर आपकी स्किन और हेल्थ के लिए काफी बेस्ट माना जाता है. अगर आप अपने गालों और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप केमिकल ब्लश को लगा सकती है. अपनी त्वचा को एक नेचुरल निखार देने में ये मददगार होती है.  अगर आप गालों को एक गुलाबी टच देना चाहते हैं, तो आप घर पर ही चुकंदर का ब्लश बना सकते हैं. ये गालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको आप घर पर बनाते हैं, तो ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होगी. आइए आपको बताते हैं कैसे इसको घर पर आसानी से बना सकती हैं.
 

चुकंदर का टिंट घर पर कैसे बनाएं?

अगर आप चुकंदर का टिंट घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है-छोटा चुकंदर, ग्लिसरीन, कंटेनर ये सब आपके पास होना चाहिए.
 

Add Zee News as a Preferred Source

चुकंदर का टिंट बनाने का तरीका

अगर आप चुकंदर का टिंट घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चुकंदर को सबसे पहले धोना है और उसको फिर उबाल लेना है. चुकंदर का रंग गहरा हो जाएगा. उबले हुए चुकंदर को ठंडा आपको करना है और फिर इसको छीलकर पल्प को अच्छे से निकाल लेना है.  ब्लेंडर में आप भी अच्छे से पीस लें. चुकंदर के पल्प में आपको कुछ बूंदें ग्लिसरीन को मिलाना है और फिर इसको छोटे, साफ कंटेनर में भरकर बाद के लिए भी स्टोर कर लेना है. आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकती हैं. अगर आप घर पर बनाएं चुकंदर के टिंट गालों में लगाते हैं, तो आपके गाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और भरपूर मात्रा में त्वचा को पोषण मिल सकता है.

 

ये भी पढ़ें:  गर्मियों में बाल हो गए हैं चिपचिपे और आने लगती है गंदी स्मेल? अपनाएं घरेलू उपाय

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

beetroot tintHomemade beetroot tint

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड