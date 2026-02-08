Advertisement
लिपस्टिक भूल जाएंगी! घर पर चुकंदर से बनाएं ये 'लिप बाम', गुलाबी और मखमली हो जाएंगे होंठ

Homemade Lip Balm: महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बजाय आप घर पर ही नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं. ये आपके होंठों को बिना नुकसान पहुंचाए गुलाबी और मिलायम बनाते हैं. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे..

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:10 PM IST
लिपस्टिक भूल जाएंगी! घर पर चुकंदर से बनाएं ये 'लिप बाम', गुलाबी और मखमली हो जाएंगे होंठ

Beetroot Lip Balm: हर महिला चाहती है कि उसके होंठ गुलाबी और खूबसूरत दिखें. ऐसे होंठ चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देते है. इसके लिए महिलाएं महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन कई बार ऐसी चीजें होंठ को ड्राई, फटे और काले कर देते हैं. बाजार में मिलने वाले लिप बाम और लिपस्टिक में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप एक सेफ और नेचुरल उपाय ढूंढ रहे हैं, तो चुकंदर से बना होममेड लिप बाम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे. 

 

घर पर लिप बाम बनाने के लिए चुकंदर ही क्यों है फायदेमंद?
चुकंदर पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इनमें नेचुरल पिगमेंट, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो होंठों को नेचुरल गुलाबी रंग देते हैं. ये होंठों की डेड स्किन हटाने में मदद करता है और उनकी खोई हुई नमी को वापस लाता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से होंठ मुलायम, हेल्दी और गुलाबी बने रहते हैं.

घर पर चुकंदर लिप बाम बनाने की आसान तरीका?
घर पर चुकंदर लिप बाम आप बड़े आसानी से बना सकते हैं. इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आपको आसानी से घर पर ही मिल सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको 1 छोटा चुकंदर, 1 चम्मच नारियल तेल या घी और 1 चम्मच बीजवैक्स या वैसलीन की जरूरत होती है. 

 

कैसे बनाएं घर पर चुकंदर लिप बाम?
घर पर चुकंदर लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लें. इसके बाद  एक छोटी कटोरी में नारियल तेल और बैजवैक्स को डबल बॉयल की मदद से पिघलाएं. अब इसमें चुकंदर का रस मिलाकर अच्छी तरह चलाएं. जैसे ही मिश्रण गाढ़ा होने लगे, गैस को बंद कर दें. इसके बाद इसे एक छोटे डिब्बे में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें. ऐसा करने से कुछ देर में आपका नेचुरल लिप बाग तैयार हो जाएगा. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

