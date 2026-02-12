काले होंठ बन जाएंगे पिंक, इन नेचुरल टिप्स से लिप्स हो जाएंगे सॉफ्ट

चेहरा तो साफ होता है लेकिन लिप्स काले हो जाते हैं डार्क-काले, सूखे पपड़ी दार लिप्स आपकी खूबसूरती को कम कर सकते हैं. कम पानी या फिर पोषक तत्वों की कमी की वजह से डार्क लिप्स की समस्या हो जाती है. लेकिन आप घरेलू टिप्स की मदद से लिप्स को फिर से पिंक बना सकते हैं.

डार्क लिप्स के कारण

काले लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. तेज धूप में लंबे समय तक रहने की वजह से भी होंठ काले पड़ जाते हैं. पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है जिस वजह से लिप्स काले पड़ जाते हैं. वहीं कैफीन, स्मोकिंग करने से भी लिप्स काले पड़ जाते हैं. इसके अलावा सस्ते, केमिकल वाले लिप बाम और लिपस्टिक लगाने से भी होंठ काले पड़ सकते हैं.

लिप्स को कैसे बनाएं पिंक

घर पर लिप्स को पिंक बनाने के लिए चीनी और शहद लें. एक बाउल में एक चम्मच चीनी और शहद मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को उंगलियों में लेकर सर्कुलर मोशन में अपने होंठों पर लगाएं. 5 मिनट बाद अपने लिप्स साफ कर लें. शहद और चीनी स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स हट जाएगी.

हल्दी और मलाई

काले होंठों को पिंक बनाने के लिए आप हल्दी और मलाई का पेस्ट बना सकते हैं. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं. वहीं मलाई में मॉइश्चराइजिंग के गुण पाए जाते हैं. हल्दी और मलाई का पेस्ट लगाने से होंठों का कालापन दूर होता है. इस पेस्ट को लिप्स पर लगा लें.कुछ देर बाद पानी से लिप्स साफ कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.