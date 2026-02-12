Advertisement
trendingNow13107166
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

काले होंठ बन जाएंगे पिंक, इन नेचुरल टिप्स से लिप्स हो जाएंगे सॉफ्ट

काले होंठ की वजह से किसी भी इंसान की खूबसूरती कम हो जाती है. अगर आप भी डार्क लिप्स की समस्या से परेशान हैं तो आप इन घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काले होंठ बन जाएंगे पिंक, इन नेचुरल टिप्स से लिप्स हो जाएंगे सॉफ्ट

चेहरा तो साफ होता है लेकिन लिप्स काले हो जाते हैं डार्क-काले, सूखे पपड़ी दार लिप्स आपकी खूबसूरती को कम कर सकते हैं. कम पानी या फिर पोषक तत्वों की कमी की वजह से डार्क लिप्स की समस्या हो जाती है. लेकिन आप घरेलू टिप्स की मदद से लिप्स को फिर से पिंक बना सकते हैं. 

डार्क लिप्स के कारण 
काले लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देते हैं. तेज धूप में लंबे समय तक रहने की वजह से भी होंठ काले पड़ जाते हैं. पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है जिस वजह से लिप्स काले पड़ जाते हैं. वहीं कैफीन, स्मोकिंग करने से भी लिप्स काले पड़ जाते हैं. इसके अलावा सस्ते, केमिकल वाले लिप बाम और लिपस्टिक लगाने से भी होंठ काले पड़ सकते हैं. 

लिप्स को कैसे बनाएं पिंक 
घर पर लिप्स को पिंक बनाने के लिए चीनी और शहद लें. एक बाउल में एक चम्मच चीनी और शहद मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को उंगलियों में लेकर सर्कुलर मोशन में अपने होंठों पर लगाएं. 5 मिनट बाद अपने लिप्स साफ कर लें. शहद और चीनी स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स हट जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हल्दी और मलाई 
काले होंठों को पिंक बनाने के लिए आप हल्दी और मलाई का पेस्ट बना सकते हैं. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं. वहीं मलाई में मॉइश्चराइजिंग के गुण पाए जाते हैं. हल्दी और मलाई का पेस्ट लगाने से होंठों का कालापन दूर होता है. इस पेस्ट को लिप्स पर लगा लें.कुछ देर बाद पानी से लिप्स साफ कर लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleFashion

Trending news

'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?