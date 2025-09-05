पतली आइब्रो से फीकी पड़ने लगी चेहरे की खूबसूरती? आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!
पतली आइब्रो से फीकी पड़ने लगी चेहरे की खूबसूरती? आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!

Thick Eyebrows Home Remedies:  आइब्रो को मोटा -घना करवाने के लिए महिलाएं पार्लर का सहारा लेती हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप आइब्रो को मोटा-घना घरेलू चीजों से कर सकते हैं.

Sep 05, 2025
पतली आइब्रो से फीकी पड़ने लगी चेहरे की खूबसूरती? आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!

Thick Eyebrows Home Remedies:  महिलाओं को अपनी खूबसूरती से काफी ज्यादा प्यार होता है. आजकल हल्की-पतली पलकों को मोटा-घना करवाने के लिए महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया जाता है. अपनी मनपसंद शेप, गोल या तिरछी करवाना पसंद करती हैं. अगर आप घर पर घरेलू तरीके से इसको मोटा-घना बनाना चाहते है, तो आपको बताते हैं कमाल के घरेलू नुस्खे, जिसको हर महिला को जरूर फॉलो करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.
 

आइब्रो को मोटा-घना कैसे बनाएं?
 

1. नारियल तेल

आइब्रो को अगर आप मोटा-घना बनाना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले रोजाना नारियल तेल से आपको मालिश करनी चाहिए. ये आपकी आंखों की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देती है.
 

2. प्याज का रस 

प्याज का रस भी आप आइब्रो पर लगा सकते हैं. प्याज के रस में शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर हल्के हाथों से आइब्रो पर लगा लें. आइब्रो कुछ ही दिनों में मोटी और घनी होने लगेंगी.
 

3. एलोवेरा  

एलोवेरा आपकी स्किन और आइब्रो के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. हेयर ग्रोथ को बेहतर करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. कुछ देर तक लगाकर धो दें. इसको आप रोजाना भी लगा सकते हैं.
 

4. ऑलिव ऑयल 

ऑलिव ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. पलकों और आइब्रो पर इसको आप रोजाना लगाकर मसाज करते हैं, तो आइब्रो को आप मोटा-घना आसानी से बना सकते हैं.
 

5. विटामिन ई और नारियल तेल

विटामिन ई और नारियल तेल को मिक्स करके भी आप अपनी आइब्रो में लगा सकते हैं. ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद होता है. रोजाना रात में लगाकर भी आप सो सकते हैं.
 

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)  

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

