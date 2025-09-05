पतली आइब्रो से फीकी पड़ने लगी चेहरे की खूबसूरती? आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!

Thick Eyebrows Home Remedies: महिलाओं को अपनी खूबसूरती से काफी ज्यादा प्यार होता है. आजकल हल्की-पतली पलकों को मोटा-घना करवाने के लिए महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लिया जाता है. अपनी मनपसंद शेप, गोल या तिरछी करवाना पसंद करती हैं. अगर आप घर पर घरेलू तरीके से इसको मोटा-घना बनाना चाहते है, तो आपको बताते हैं कमाल के घरेलू नुस्खे, जिसको हर महिला को जरूर फॉलो करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.



आइब्रो को मोटा-घना कैसे बनाएं?



1. नारियल तेल

आइब्रो को अगर आप मोटा-घना बनाना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले रोजाना नारियल तेल से आपको मालिश करनी चाहिए. ये आपकी आंखों की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देती है.



2. प्याज का रस

प्याज का रस भी आप आइब्रो पर लगा सकते हैं. प्याज के रस में शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर हल्के हाथों से आइब्रो पर लगा लें. आइब्रो कुछ ही दिनों में मोटी और घनी होने लगेंगी.



3. एलोवेरा

एलोवेरा आपकी स्किन और आइब्रो के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. हेयर ग्रोथ को बेहतर करने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. कुछ देर तक लगाकर धो दें. इसको आप रोजाना भी लगा सकते हैं.



4. ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. पलकों और आइब्रो पर इसको आप रोजाना लगाकर मसाज करते हैं, तो आइब्रो को आप मोटा-घना आसानी से बना सकते हैं.



5. विटामिन ई और नारियल तेल

विटामिन ई और नारियल तेल को मिक्स करके भी आप अपनी आइब्रो में लगा सकते हैं. ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद होता है. रोजाना रात में लगाकर भी आप सो सकते हैं.



