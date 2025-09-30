Advertisement
महंगा ब्लश नहीं! चुकंदर से पाएं नेचुरल गुलाबी गाल, जानें इसे बनाने के आसान तरीके

Beetroot For Pink Cheeks: ब्लश से चेहरा खूबसूरत दिखता है. ऐसे में नेचुरल तरीके से गुलाबी गाल पाने के लिए आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चुकंदर से ब्लश कैसे बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:53 PM IST
महंगा ब्लश नहीं! चुकंदर से पाएं नेचुरल गुलाबी गाल, जानें इसे बनाने के आसान तरीके

DIY Beetroot Blush: आज के समय में मेकअप का मेन पार्ट ब्लश हो गया है. हर महिला अपने मेकअप में ब्लश से गालों को गुलाबी करती हैं. गुलाबी और चमकदार गाल बेहद खूबसूरत लगता है. लेकिन महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को हेल्दी और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको मदद चुकंदर कर सकता है. चुकंदर में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स स्किन को अंदर से पोषण देकर गुलाबी निखार देने का काम करता है. इस खबर में हम आपको चुकंदर से गालों को नेचुरल ग्लो लाने का तरीका बताएंगे. 

 

चुकंदर के रस से बनाएं ब्लश
चुकंदर का रस एक बेहतरीन नेचुरल टिंट की तरह काम कर सकता है. ऐसे में ताजे चुकंदर को घिसकर या पीसकर आप उसका रस निकाल लें. इसके बाद एक कॉटन की मदद से इसे गालों पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इससे गालों पर नेचुरल ग्लो आ जाएगा और ये घंटों तक टिका रहेगा. साथ ही इससे स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होगा. 

चुकंदर और एलोवेरा जेल फेस पैक
चुकंदर और एलोवेरा जेल का फेस पैक आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. चुकंदर का रस और एलोवेरा जेल मिलाकर एक आसान सा फेस पैक बना लें. ये पैक चेहरे को नमी बनाए रखने में मदद करेगा और स्किन को मुलायम बनाएगा. इसके बाद 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा कर, गुनगुने पानी से धो लें. रोजाना इसके इस्तेमाल से स्किन को फायदा हो सकता है.

 

चुकंदर और बेसन स्क्रब 
डेड सेल्स को हटाने और स्किन को साफ करने के लिए चुकंदर और बेसन का स्क्रब आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए एक चम्मच बेसन में दो चम्मच चुकंदर का रस मिलाएं और गालों पर हल्के हाथों से स्क्रब करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गालों में नेचुरल ग्लो बना रहेगा. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;