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शीशे जैसी चमकदार स्किन पाने के लिए घर पर बनाएं ये सस्ता सा फेस मास्क, मिलेगा नेचुरल ग्लो

Face Mask At Home: अगर आप घर पर ही शीशे जैसी चमकदार स्किन को पाना चाहते हैं, तो आप  सस्ता सा फेस मास्क लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं घर पर कैसे आप बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:08 AM IST
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शीशे जैसी चमकदार स्किन पाने के लिए घर पर बनाएं ये सस्ता सा फेस मास्क, मिलेगा नेचुरल ग्लो

Face Mask At Home:  आज के समय में हर लड़की अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए कई सारी महंगी-महंगी चीजों को लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. शीशे जैसी चमकदार और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोगों को खुद भी स्किन केयर करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है,वरना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी स्किन उस हिसाब से खिली-खिली और चमकदार नहीं बनती है. अगर आप मनचाहा रिजल्ट पाना चाहते हैं और नहीं मिल रहा है, तो आप घर पर सस्ता सा फेस मास्क भी लगा सकते हैं. आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये फायदेमंद साबित होता है. 

 

महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करने के जगह पर अगर आप मनचाहा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आप सस्ता सा फेस मास्क लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप कौन सा मास्क घर पर बना सके हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आप भी जान लीजिए.
 

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शीशे जैसी चमकदार स्किन पाने के लिए खास फेस मास्क
 

कॉफी और हल्दी का फेस मास्क

कॉफी और हल्दी का फेस मास्क आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. ये आपकी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाने में काफी ज्यादा मददगार होता है. आपको एक कटोरी लेनी और और उसमें कॉफी और हल्दी को थोड़ा सा मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर इस फेस मास्क को आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. 
 

कॉफी और हल्दी का फेस मास्क लगाने के फायदे

1. डेड स्किन सेल्स

अगर आप कॉफी और हल्दी का फेस मास्क अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप डेड स्किन सेल्स से छुटकारा पा सकते हैं. ये आपकी स्किन से गंदगी को बाहर निकालने में मददगार होती है. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है.
 

2. चेहरे की नमी 

अगर आपका चेहरा सूखा-सूखा सा रहता है,तो आपको अपनी स्किन पर कॉफी और हल्दी का फेस मास्क  लगा लेना चाहिए. इसको हफ्ते में 3 दिन लगाने से चेहरे की नमी को आप वापस ला सकते हैं. स्किन पर निखार वापस लौटाने के लिए ये मददगार है.
 

3. दाग-धब्बे कम

स्किन पर कॉफी और हल्दी का फेस मास्क लगाने से दाग-धब्बे को आप कम कर सकते हैं. एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है.
 

4.  त्वचा में कसाव

अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ढीली पड़ गई है और उसमें गजब का कसाव लाना चाहते हैं, तो आप इस खास मास्क को लगा सकते हैं. एजिंग के साइन्स को दूर करने का भी काम करता है.
 

5. टैनिंग दूर 

समर सीजन में लड़कियां टैनिंग की समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं और इसको दूर करने के लिए कई सारे तरीकों को अपनाती है लेकिन कुछ असर नहीं दिखता है, तो आप कॉफी और हल्दी का फेस मास्क लगा सकती हैं.
 

 

(ये भी पढ़ें:  गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर लगाना स्किन के लिए है फायदेमंद, जानें यूज करने का तरीका)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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