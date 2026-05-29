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महंगे हेयर कलर नहीं, घर पर बनाएं नेचुरल हेयर ऑयल, सफेद बाल हो जाएंगे काले

आज के समय में कम उम्र में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग हेयर कलर लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं घर पर नेचुरल हेयर कलर ऑयल बना सकते हैं. आइए जानते हैं होममेड हेयर कलर कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 29, 2026, 07:34 PM IST
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महंगे हेयर कलर नहीं, घर पर बनाएं नेचुरल हेयर ऑयल, सफेद बाल हो जाएंगे काले

आजकल के समय में कम उम्र में सफेद बाल की समस्या बढ़ती जा रही है. तनाव, गलत खानपान, केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से बाल कमजोर और बेजान हो सकते हैं. ऐसे में आप सफेद बालों को छिपाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. गुड़हल का फूल, प्याज और प्याज के छिलके बालों की देखभाल के लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इस तेल को घर पर कैसे बना सकते हैं. 

कैसे बनाएं होममेड ऑयल 

गुड़हल के फूल 
गुड़हल की पत्तियां 
प्याज 
प्याज के छिलके 
नारियल का तेल 

तेल कैसे बनाएं 

गुड़हल के फूल, पत्तियां, प्याज और प्याज के छिलकों को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद धूप में सूखा लें.  

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अब इन सभी चीजों को हल्की आंच पर तब तक गर्म करें. जब तक इनका रंग काला ना हो जाए. 

ठंडा होने के बाद इन चीजों को पीसकर महीन पाउडर बना लें. 

इस चूर्ण को नारियल तेल में अच्छे से मिला लें. इसके बाद इस तेल को साफ शीशी में भरकर रख लें. 

तेल को बालों की जड़ों और पूरे बालो को हल्के हाथों से लगाएं. कुछ मिनट तक सिर की हल्की मालिश करें. ताकि तेल अच्छे से बालों तक पहुंच सके. 

तेल को कुछ घंटों या रातभर बालों में लगा रहने दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. 

होममेड ऑयल के फायदे 

गुड़हल और नारियल तेल बालों को नरम और मजबूत बनाने में मददगार है. 
नारियल तेल को बालों में लगाने से बालों में चमक आती है. 
इस तेल को लगाने से बालों की ड्राइनेस की समस्या दूर हो सकती है. 
इस तेल को लगाने से बाल मुलायम हो जाएंगे. 

इन बातों का ध्यान रखें 

इस होममेड ऑयल को बहुत ज्यादा मात्रा में ना लगाएं. तेल को हमेशा साफ बालों में लगाना चाहिए. तेल को लगाने के बाद जलन की समस्या होती है तो इसका यूज न करें. स्कैल्प पर किसी तरह की एलर्जी की समस्या है तो आप इस होममेड ऑयल का इस्तेमाल करें. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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