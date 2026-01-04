ठंड में धूप में बैठे-बैठे हो गई है टैनिंग? घर पर बनाएं 100% नेचुरल स्क्रब, पहली बार में ही दिखेगा असर

Homemade Scrub for Tanning: सर्दियों में धूप सेंकना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक धूप में बैठने से स्किन पर टैनिंग हो जाती है. अक्सर हम सोचते हैं कि टैनिंग सिर्फ गर्मियों में ही होती है, लेकिन सच तो ये है कि सर्दियों की धूप से भी स्किन को नुकसान पहुंचता है. ऐसी स्थिति में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह घर पर बना 100% नेचुरल स्क्रब इस्तेमाल करना आपकी त्वचा के लिए ज्यादा बेहतर होता है. इस खबर में हम आपको इस स्क्रब को बनाने का तरीका बताएंगे.

कैसे होती है टैनिंग?

जब हमारी स्किन सूरज की किरणों के कॉन्टेक्स में आती है, तो बचाव में ज्यादा मेलानिन बनाने लगती है. ये मेलानिन स्किन को काला या टैन करती है. वहीं ठंड में स्किन पहले से ही ड्राई हो जाती है, जिससे टैनिंग ज्यादा साफ नजर आने लगती है. ऐसे में केमिकल वाले बाजार के स्क्रब से अच्छा है कि आप घर पर नेचुरल टैन रिमूविंग स्क्रब बना लें.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं नेचुरल टैन रिमूविंग स्क्रब?

नेचुरल टैन रिमूविंग स्क्रब आप घर पर मौजूद चीजों से ही बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, ½ चम्मच शहद, एक चुटकी हल्दी की जरूरत पड़ती है. स्क्रब बनाने के लिए इस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस स्क्रब को चेहरे, गर्दन या हाथ-पैरों पर हल्के हाथों से लगाएं. इसके बाद 1 से 2 मिनट तक सर्कुलर एंगल में मसाज करें. इसके बाद 10 मिनट तक छोड़ दें. अब गुनगुने पाने से चेहरा साफ कर लें.

फायदे

इस स्क्रब के इस्तेमाल से डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है. साथ ही साथ इससे स्किन साफ और मुलायम बनती है. वहीं इसके रोजाना इस्तेमाल से रंग सुधरती है. आपको बात दें, इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना काफी है. ज्यादा इस्तेमाल से स्किन ड्राई हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.