बाजार से नहीं खरीदें लिप बाम! गुलाब और दूध से घर पर बनाएं ये नेचुरल Lip Balm

Homemade Lip Balm Remedy: सर्दियों का मौसम आते ही होंठ सूखने, फटने और कटने लगते हैं. इस मौसम में ड्राई होंठ की समस्या बेहद आम हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार से लिप बाम खरीदते हैं, लेकिन ये केमिकल और आर्टिफिशियल खुशबू वाले बाम कई बार होंठों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ नेचुरली मुलायम, गुलाबी और हेल्दी रहें, तो गुलाब और दूध से बना घरेलू लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सस्ते होने के साथ-साथ पूरी तरह से सेफ भी होते हैं.

गुलाब और दूध वाला लिप बाम

गुलाब और दूध से आप घर पर ही नेचुरल लिप बाम बना सकेत हैं. इसे बनाने बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले 6 से 7 ताजे गुलाब की पंखुड़ियां, 2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच नारियल तेल या घी ले लें. इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियों को साफ पानी से धोकर इन्हें दूध में 10 से 15 मिनट के लिए भिगों दे. अब पंखुड़ियों को दूध के साथ पीसकर एक मुलायम पेस्ट बना लें. इसमें नारियल तेल या घी मिलाकर मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को एक छोटी कांच की डिब्बी में भर कर रख लें.

सही समय और तरीके से करें इस्तेमला

लिप बाम को सही तरीके और समय पर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. आप लिप बाम को रात में सोने से पहले लगाएं. इसे हल्की मात्रा में होंठों पर लगाकर छोड़ दें. दिन में बाहर निकलने से पहले भी हल्का लगा सकेत हैं. इसके रोजाना इस्तेमाल से होंठ की ड्राइनेस खत्म होती है और धीरे-धीरे होंठ गुलाबी और सॉफ्ट भी नजर आने लगते हैं.

नेचुरल लिप बाम लगाने के फायदे

गुलाब और दूध से बना नेचुरल लिप बाम फटे होंठों को राहत देने के साथ-साथ जलन कम करता है. इससे होंठों पर नेचुरल कलर आती है. इसके अलावा ये पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है. इसे आप 5 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.