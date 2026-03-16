अब महंगी खरीदने का झंझट छोड़िए! नेचुरल चीजों को मिलाकर घर पर कमाल के तरीकों से बनाएं नेल पॉलिश, जानिए स्टेप बाय स्टेप

How To Paint Nail Tips At Home: आज के समय में हर लड़की अपने चेहरे और हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को लगाना पसंद करती हैं. नाखूनों की देखभाल आपको हमेशा करनी चाहिए वरना कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लड़कियां नाखूनों पर लगाने के लिए बाजार से केमिकल वाले नेल पॉलिश को लाकर लगाती हैं, जो नाखूनों को कई तरह से नुकसान करता है. अगर आप सुरक्षित नेल पाना चाहती हैं, तो घर पर ही कुछ चीजों की मदद से नेल पॉलिश को बना सकती हैं.



अगर आप नेल पॉलिश को घर पर बनाकर लगाते हैं, तो इससे नाखूनों को कम नुकसान होता है और साथ ही आप अपनी पसंद के हिसाब से अलग-अलग रंग के भी बना सकते हैं. घर पर इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आपको भी बनाने का तरीका नहीं पता है, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए आप भी स्टेप बाय स्टेप जान लें बनाने का सबसे आसान तरीका.



घर पर नेल पॉलिश बनाने के लिए जरूरी चीजें

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घर पर आप नेल पॉलिश को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है मेहंदी पाउडर, गुड़, लौंग आप ये नेचुरल चीजें भी लें सकते हैं.



घर पर नेल पॉलिश कैसे बनाएं?

घर पर हाथ-पैरों के लिए नेल पॉलिश बनाने के लिए आपको सबसे पहले गुड़ को पीसकर अच्छे से इसका पाउडर तैयार कर लेना है. इसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और फिर और उस पाउडर को इसमें डाल देना है फिर लौंग को भी इसमें रख देना है. इस कटोरी के ऊपर आपको एक दूसरी कटोरी रखनी है. भाप बनने तक आपको इसको ऐसी रखना है. भाप में मेहंदी के पाउडर को आपको अच्छे से मिला देना है. अब आपकी घर पर नेल पॉलिश आसानी से बनकर तैयार है इसको आप लगा सकती हैं. इसको लगाने से आपके नाखूनों को भी नुकसान नहीं होता है. इसको लगाने के बाद आपके नाखून काफी ज्यादा चमक मारेंगे. ब्रश या कॉटन की मदद से लगा सकते हैं. अगर आप भी बाहर से खरीदने के बजाय घर पर ही बनाना चाहते है,तो इसको झटपट से बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है. केमिकल वाली चीजों से भी बना सकते हैं लेकिन आपको अपने नाखून बिल्कुल केमिकल रहित रखने हैं.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.