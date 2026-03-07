Natural Hair Conditioner At Home: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी स्किन और बालों की केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बाल बेजान, उलझे हुए और फ्रिजी नजर आने लगते हैं. गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में ज्यादा चिपचिपे और ड्राई होने शुरू हो जाते हैं. धूल-धूप का असर बालों पर इतना ज्यादा होने लगता है की स्कैल्प की नेचुरल नमी को छीन लेते हैं. लोग सिल्की और फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए बाजारों से महंगे-महंगे कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. केमिकल चीजों का गलत असर आपके हेयर पर पड़ता है. अगर आप हेयर को सॉफ्ट और सिल्‍की बनाने के साथ-साथ रूखेपन की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, तो घर पर आसानी से नेचुरल कंडीशनर को बना सकते है. आइए जान लें बनाने का आसान तरीका.



होममेड कंडीशनर की सामग्री

होममेड कंडीशनर को घर पर आसानी से अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा, शहद, मैश केला, नारियल का दूध इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी.



Add Zee News as a Preferred Source

होममेड कंडीशनर को बनाने का तरीका

अगर आप होममेड कंडीशनर को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और फिर इसमें एलोवेरा जेल को निकाल लेना है. याद रहे इन सभी चीजों को आपको अपने हिसाब से लेना है. आधा पका हुआ केला को मैश कर लेना है. इसमें आपको शहद और 2-3 चम्मच नारियल का दूध को डालकर अच्छे से आपको मिला देना है. स्मूथ, क्रीमी पेस्ट आपको बना लेना है ताकि आपके बालों में ये अच्छे से लग जाए और चिपके ना. गांठ ना बने इसके लिए आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आपका कंडीशनर बनकर तैयार है.



होममेड कंडीशनर को कैसे लगाएं?

होममेड कंडीशनर को लगाने के लिए आपको पहले अपने बालों को अच्छे से धो देना है और फिर कंडीशनर को अच्छी तरह से सारी जगह आपको लगाना है. 10 मिनट तक के लिए आपको लगाकर ऐसी छोड़ देना है. हफ्ते में 1-2 बार लगाएं, जिससे रूखे बालों से आपको छुटकारा मिल सके. अगर आप घर पर बना कंडीशनर लगाते हैं, तो आपके बालों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है और डैमेज भी नहीं होते हैं. दोमुंहे बालों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. बेजान जड़ों को भी मजबूत बनाने में ये मददगार होते हैं. कहीं जाने से आपको 3-4 घंटे पहले इसको लगाना है.



ये भी पढ़ें: लंबे बालों के लिए दही का ऐसे करें इस्तेमाल, जानें यूज करने का सही तरीका



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.