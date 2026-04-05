घर पर बनाएं शैंपू, बिना केमिकल बाल बन जाएंगे नेचुरल सिल्की

मार्केट में मिलने वाले केमिकल वाले शैंपू से बालों पर बुरा असर पड़ता है. इस तरह के शैंपू का इस्तेमाल करने से बार बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं. बालों की देखभाल के लिए आप घर पर नेचुरल शैंपू बना सकते हैं. आइए जानते हैं केमिकल फ्री शैंपू कैसे बनाते हैं.

शैंपू बनाने के लिए जरूरी चीजें

केमिकल फ्री शैंपू बनाने के लिए आप ये जरूरी चीजें जमा कर लें. एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच चावल, एक कप शिककाई, 1/3 कप ड्राई आंवला, एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स, आधा कप रीठा और 4 गिलास पानी.

शैंपू कैसे बनाएं

सबसे पहले एक कढ़ाई में मेथी दाना, चावल, शिकाकाई निकाल लें. इसके बाद कढ़ाई में ड्राई आंवला, फ्लैक्स सीड्स, रीठा और पानी भी निकाल लें. अब कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दें. इसके बाद इस मिश्रण को उबाल लें. जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो रीठा के बीज को निकालकर अलग कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को 7 से 8 मिनट तक उबाल लें.

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सभी चीजों को अच्छे से उबाल लें. जब सभी चीजें अच्छे से उबल जाए तो, इसे छान लें. लीजिए आपका शैंपू बनकर तैयार है. इस शैंपू का इस्तेमाल आप हफ्तेभर कर सकते हैं. हफ्ते में दो बार इस शैंपू से बाल बालों को धो सकते हैं. लीजिए आपका केमिकल फ्री शैंपू बनकर तैयार है. इस शैंपू को लगाने से आपके बाल सिल्की और शाइनी रहेंगे.

घने बाल

अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप होममेड शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. होममेड शैंपू का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है. दरअसल नेचुरल शैंपू में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बालों को घना बनाने में मददगार है. आप भी घने बालों के लिए होममेड शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.