एलोवेरा से घर पर बनाएं हर्बल शैंपू, हेयर फॉल हो सकता है कम!
Advertisement
trendingNow12916826
Hindi Newsब्यूटी

एलोवेरा से घर पर बनाएं हर्बल शैंपू, हेयर फॉल हो सकता है कम!

homemade shampoo for hair fall: इन दिनों अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए आप केमिकल वाले शैंपू की जगह आप नेचुरल शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं होममेड शैंपू. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलोवेरा से घर पर बनाएं हर्बल शैंपू, हेयर फॉल हो सकता है कम!

aloe vera shampoo for hair fall: क्या आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या को कम करने के लिए आप केमिकल वाले शैंपू की जगह घर पर एलोवेरा जेल से शैंपू बना सकते हैं. एलोवेरा, मेथी और नीम की मदद से बना होममेड शैंपू हेयर फॉल को रोक सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर हर्बल शैंपू कैसे बनाएं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका. 

बालों के लिए फायदेमंद होता है एलोवेरा 
एलोवेरा बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आर्युवेद में भी एलोवेरा को बालों की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है. आइए जानते हैं एलोवेरा से शैंपू कैसे बनाएं. 

होममेड शैंपू बनाने के लिए सामग्री 
ताजा एलोवेरा का जेल 
एक चम्मच चावल 
10 से 12 पत्ते करी पत्ता 
पानी 
रीठा

Add Zee News as a Preferred Source

शैंपू बनाने का तरीका 
शैंपू बनाने के लिए सबसे पहले 10 मिनट तक पानी उबाल लें. इसके बाद इस पानी में करी पत्ता, रीठा चावल और एलोवेरा जेल डालकर इसे उबाल लें. इसके बाद इस मिश्रण को छान लें. लीजिए आपका होममेड शैंपू बनकर तैयार है. इस शैंपू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं. 

होममेड शैंपू के फायदे 
होममेड शैंपू में मौजूद एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है. यह विटामिन बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है. एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बालों की खोई हुई चमक वापस आती है. 

चावल 
शैंपू में मौजूद चावल का इस्तेमाल करने से बालों का पतलापन दूर हो सकता है. जापान और चीन की महिलाएं हेयर केयर के लिए चावल का इस्तेमाल करती हैं. 

करी पत्ता 
करी पत्ता में विटामिन सी, विटामिन बी, एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन-बी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: पिंपल और एक्ने से भर गया है चेहरा, करें ये योगासन; मिलेगी क्लीन स्किन! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
;