एलोवेरा से घर पर बनाएं हर्बल शैंपू, हेयर फॉल हो सकता है कम!

homemade shampoo for hair fall: इन दिनों अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए आप केमिकल वाले शैंपू की जगह आप नेचुरल शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं होममेड शैंपू.
aloe vera shampoo for hair fall: क्या आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या को कम करने के लिए आप केमिकल वाले शैंपू की जगह घर पर एलोवेरा जेल से शैंपू बना सकते हैं. एलोवेरा, मेथी और नीम की मदद से बना होममेड शैंपू हेयर फॉल को रोक सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर हर्बल शैंपू कैसे बनाएं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका.
बालों के लिए फायदेमंद होता है एलोवेरा
एलोवेरा बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आर्युवेद में भी एलोवेरा को बालों की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है. आइए जानते हैं एलोवेरा से शैंपू कैसे बनाएं.
होममेड शैंपू बनाने के लिए सामग्री
ताजा एलोवेरा का जेल
एक चम्मच चावल
10 से 12 पत्ते करी पत्ता
पानी
रीठा
शैंपू बनाने का तरीका
शैंपू बनाने के लिए सबसे पहले 10 मिनट तक पानी उबाल लें. इसके बाद इस पानी में करी पत्ता, रीठा चावल और एलोवेरा जेल डालकर इसे उबाल लें. इसके बाद इस मिश्रण को छान लें. लीजिए आपका होममेड शैंपू बनकर तैयार है. इस शैंपू से आप हेयर वॉश कर सकते हैं.
होममेड शैंपू के फायदे
होममेड शैंपू में मौजूद एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है. यह विटामिन बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है. एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बालों की खोई हुई चमक वापस आती है.
चावल
शैंपू में मौजूद चावल का इस्तेमाल करने से बालों का पतलापन दूर हो सकता है. जापान और चीन की महिलाएं हेयर केयर के लिए चावल का इस्तेमाल करती हैं.
करी पत्ता
करी पत्ता में विटामिन सी, विटामिन बी, एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन-बी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
