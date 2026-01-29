Advertisement
स्किन के लिए महंगे प्रोडक्ट्स को कहें अलविदा! घर पर बनाएं नेचुरल Vitamin C सीरम, डल स्किन पर आएगा इंस्टेंट निखार

DIY Vitamin C Serum: प्रदूषण और स्ट्रेस से खोई चेहरे की चमक वापस पाने के लिए आप घर पर बना नेचुरल विटामिन सी सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं. केमिकल फ्री विटामिन सी सीरम बनाना बेहद आसान होता है, साथ ही ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:16 PM IST
Homemade Vitamin C Serum: धूल-मिट्टी, बढ़ते प्रदूषण और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण स्किन अपनी नेचुरल चमक खोने लगती है. ऐसे में चेहरे पर डलनेस, थकान और बेजानपन साफ नजर आने लगता है. इस स्थिति में विटामिन C सीरम स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता लेकिन बाजार में मिलने वाले सीरम महंगे होने के साथ-साथ केमिकल से भरपूर होते हैं. ऐसे में घर पर विटामिन सी सीरम बनाना सबसे बेस्ट होता है. आपको बता दें, आप घर पर ही नेचुरल विटामिन सी सीरम बना सकते हैं, जो स्किन के लिए सेफ होने के साथ-साथ फायदेमंद भी होता है. इस खबर में हम आपको नेचुरल विटामिन सी सीरम बनाने का तरीका बताएंगे.

 

विटामिन सी सीरम स्किन के लिए फायदेमंद 
विटामिन सी एक पॉवरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचानी है. ये कोलेजन बढ़ाने में मददगार है, जिससे स्किन टाइट और जवां बनी रहती है. वहीं इसके रोजाना इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन और सन डैमेज कम होता है. इसके साथ-साथ चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और स्किन फ्रेश दिखने लगती है.

घर पर बनाएं नेचुरल Vitamin C सीरम
आप घर पर Vitamin C सीरम बना सकते हैं. इस बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच ताजे नींबू का रस चाहिए. इसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक साफ कांच की बोतल में भर लें. ध्यान रखें कि नींबू का रस ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे स्किन में जलन हो सकती है. ये सीरम को फ्रिज में रखें और 7–10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें.

 

सही तरीके से करें इस्तेमाल
इस सीरम को रात में सोने से पहले लगाना चाहिए. इसे लगाने के लिए पहले चेहरे को अच्छे से साफ करें. फिर 2 से 3 बूंदें लेकर हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर समाज करें. शुरुआत में इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें. दिन में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि Vitamin C त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील बना सकता है. इस नेचुरल Vitamin C सीरम को अपनी स्किन केयर रूटीन मे.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

