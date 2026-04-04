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घर पर बनाएं केमिकल फ्री काजल, 15 मिनट में तैयार होगा आर्गेनिक काजल

मार्केट में मिलने वाले काजल में केमिकल पाया जाता है जो कि आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में आप घर पर केमिकल फ्री काजल बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं काजल 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:16 PM IST
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घर पर बनाएं केमिकल फ्री काजल, 15 मिनट में तैयार होगा आर्गेनिक काजल

सदियों से घर पर दादी-नानी काजल बनाती आई हैं. पिछले कई सालों से लोग घर बना काजल नहीं बल्कि मार्केट से बना हुआ काजल खरीद रहे हैं. मार्केट में मिलने वाले काजल में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में घर पर केमिकल फ्री काजल बना सकते हैं. नारियल या फिर बादाम तेल की मदद से आप घर पर केमिकल फ्री काजल बना सकते हैं. 

केमिकल वाले काजल 

आज के समय में मार्केट में केमिकल वाले काजल मिलते हैं, जो कि आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर में बनाए जाने वाला ऑर्गेनिक काजल आंखों के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. घर पर काजल बनाना बेहद आसान हैं. आइए जानते हैं घर पर काजल कैसे बनाएं. 

कैसे बनाएं काजल 

घर पर काजल बनाने के लिए एक छोटा दीया, सरसों का तेल, बाती, स्टील की प्लेट, नारियल तेल या बादाम तेल की कुछ बूंदें लें. इन चीजों से आप घर पर आसानी से काजल बना सकते हैं. 

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काजल बनाने का तरीका 

सबसे पहले दीय में सरसों का तेल डालकर उसमें रूई की बाती लगाएं. बाती थोड़ी मोटी लें. अब दीया जला दें. इसके बाद दीय के ऊपर एक प्लेट उल्टी रख दें. प्लेट आपको ऐसे रखनी है जिससे दीये की लौ सीधे प्लेट को छूती रहे, इससे धीरे-धीरे प्लेट के नीचे कालिख जमा होना शुरू हो जाएगी. जब दीया जल जाएगा तो आपके पास काजल बनाने के लिए कालिख जमा हो जाएगी.

अब प्लेट में जमा कालिख को एक एक कटोरी में निकाल लें. इसके बाद कालिख में नारियल तेल की 1 से 2 बूंद डालकर कालिख का स्मूद पेस्ट बना लें. ज्यादा तेल डालने से आपका काजल फेलने वाला बन जाएगा. कोशिश करें कि 1 बूंद तेल में आप काजल का स्मूद पेस्ट बना लें. स्मूद पेस्ट बनाने के बाद इसे किसी डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं.लीजिए आपका केमिकल फ्री काजल बनकर तैयार है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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