बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है घर पर बनाया ये खास नेचुरल जेल, हेयर बनेंगे घने और मुलायम

Homemade Hair Gel: लड़कियों को अपने बालों को घने और मुलायम रखना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन आजकल गलत खान-पान के कारण बालों का झड़ना, रूखापन और उलझन होने की समस्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है. बालों से ही खूबसूरती काफी हद तक बढ़ती है. लोग अपने बालों को ठीक करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी नतीजा ठीक सा नहीं मिलता है. आपको अपने बालों की केयर करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके बालों का बुरा हाल भी हो सकता है. अगर आप बालों को नेचुरल तरीके से घर पर ठीक करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल जेल को कुछ चीजों से बना सकते हैं अगर आप भी कुछ इस तरह का ही खोज रहे हैं, तो आपको आज कुछ बताते हैं, आप उस चीज को नोट करके घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



घर पर बालों के लिए कैसे बनाएं नेचुरल जेल?

बालों को लंबा-घना और मुलायम हर कोई बनाना चाहता है और लोग उसके लिए काफी महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं लेकिन वो असर देखने को नहीं मिलता है. आज आपको ऐसा नेचुरल हेयर जेल के बारे में बताते हैं.



बालों के लिए नेचुरल हेयर जेल को कैसे बनाएं?

बालों के लिए नेचुरल हेयर जेल को बनाने के लिए आपको एलोवेरा जेल, नारियल तेल, अरंडी का तेल इन चीजों की जरूरत होती है. अब आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर उसमें इन तीनों चीजों को मिलाकर इसका एक जेल तैयार कर लेना है हल्का गुनगुना भी करके आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं. एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी आप इसको रख सकते हैं. बालों को हल्का गीला करके ही आपको इस जेल को अपने बालों में लगाना चाहिए. बालों को गहराई से पोषण देने के लिए ये जेल काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मुलायम, चमकदार और मैनेजेबल, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करता है. आप इस जेल को हफ्ते में 3 बार अपने बालों में लगा सकते हैं.



