सर्दियों में बालों को मजबूत और शाइनी बनाने के लिए घर पर बनाएं ये खास तेल, हेयर फॉल की समस्या से भी मिल सकती है राहत!

Winter Special Oil: सर्दियां आते ही बालों के झड़ने की समस्या काफी ज्यादा होने लग जाती है.  लड़कियां इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं आज आपको बताते हैं आप घर पर एक खास तरह का तेल कैसे बना सकते हैं.

Dec 29, 2025, 02:15 PM IST
Winter Special Oil:  सर्दियों के मौसम में बालों को रूखे, बेजान और डल होने से बचाने के लिए काफी सारी महंगी-महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और ये समस्या दिन बा दिन बढ़ती ही जाती है. बालों को गहराई से पोषण अगर नहीं मिलता है, तो झड़ने और टूटने की दिक्कत भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. अगर आप भी सर्दियों में बालों को मजबूत और शाइनी बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप घर पर कौन सा खास तेल बना सकते हैं. ये खास तेल आपके बालों की ड्राइनेस को दूर करके सभी समस्या को दूर करता है, इस तेल को घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और ये आपके बालों की हेल्थ को भी ठीक रखने में मददगार होती है, आइए आपको बताते हैं. 
 

घर पर कैसे बनाएं खास तेल

अगर आप घर पर खास तेल को बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले  एक मुट्ठी ताजे करी पत्ते को लेना है और फिर इसको अच्छे से सुखा देना है, इसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और फिर नारियल तेल को गर्म करके इसमें डाल देना है और फिर इसके ऊपर से  करी पत्ते को भी डाल देना है अब धीमी आंच पर इसको गैस पर गरम करना है और अच्छे से इसको पकाना है और फिर पक जाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर इसको छान लेना है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं. अब आपका घर पर बनाया ये खास तेल बनकर तैयार है, इसको आप कभी भी आसानी से बनाकर सिर पर लगा सकते हैं.
 

तेल लगाने के फायदे

अगर आप इस तेल को अपने सिर पर लगाती हैं, तो बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी और जड़ें मजबूत होंगी. अगर आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो भी आप इस तेल को लगा सकते हैं, ये तेल बालों में लगाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. ठंड के मौसम में हफ्ते में 3 दिन भी आप इस तेल को आसानी से लगा सकते हैं.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

winter special oilhair care tipswinter special hair growth oil

