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Beauty Tips: बार-बार पेंसिल लगाना छोड़िए! पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये देसी नुस्खे

Eyebrows Thicker Naturally: अगर आप भी पतली आइब्रो से परेशान हैं और घना-मोटा बनाना चाहती हैं, तो आप दादी-नानी के कुछ कमाल के नुस्खे को अपना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:39 AM IST
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Beauty Tips: बार-बार पेंसिल लगाना छोड़िए! पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये देसी नुस्खे

Eyebrows Thicker Naturally:  आजकल की Gen Z लड़कियां अपनी स्किन और ब्यूटी  का खास ध्यान रखती हैं. अब फैशन काफी ज्यादा बदलता जा रहा है. ब्यूटी और स्किनकेयर की दुनिया में काफी सारे नए ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहे हैं. अधिकतर लोग अपनी पतली आइब्रो को काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. काफी कुछ तरीकों को अपनाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. बाजारों में काफी सारे केमिकल चीजें भी आने लगी है, जो आपकी स्किन को बुरी तरह से खराब कर देगी. लोग कई तरह-तरह के महंगे सीरम, ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लगाकर काफी रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन कोई असर नजर नहीं आता है. 
 

अगर आप महेंगे ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पेंसिल को लगाने की जगह पर घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं, तो कई सारे फायदे आपको नजर आ सकते हैं. पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए ये कमाल के तरीके हैं आइए आपको भी बताते हैं ये कौन-कौन से उपाय हैं.
 

पतली आइब्रो को घना कैसे बनाएं?
 

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1. नारियल का तेल

अगर आप भी कामकाजी महिलाएं हैं और अपनी पतली आइब्रो से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको नारियल का तेल रात में सोने से पहले जरूर लगाना चाहिए. बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

2. कास्टर ऑयल 

कास्टर ऑयल स्किन और हेयर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रोजाना रात को सोने से पहले आपको अपनी आइब्रो में इसको लगाकर सोना है और कुछ ही महीनों या दिनों तक कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं.
 

3.  प्याज का रस

प्याज का रस भी आपकी आईब्रो को घना बनाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. ताजा प्याज का रस आपको कटोरी में निकाल लेना है और फिर इसको रात में सोने से पहले पतली आईब्रो में लगा देना है.
 

4. विटामिन ई कैप्सूल

विटामिन ई कैप्सूल स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. बालों को झड़ने से रोकता है और मजबूत बनाता है. विटामिन ई के कैप्सूल के अंदर का जेल आपको मिलाकर लगाना है.
 

5. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल को भी आपको रोजाना आईब्रो में लगाना चाहिए. इसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो बालों को मजबूत बनाने के लिए मददगार साबित होते हैं. इसको लगान के बाद आपको कमाल के असर दिखते हैं.
 

ये भी पढ़ें:  रोजाना चेहरे पर एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाएं ये 2 खास चीजें, दिखेंगी फ्रेश 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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