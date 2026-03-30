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सफेद बाल हो सकते हैं नेचुरल काले, हेयर केयर रूटीन में शामिल करें ये तेल!

खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से अक्सर कम उम्र में लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को नेचुरल काला बनाने के लिए आप हेयर केयर रूटीन में इस तेल को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:19 PM IST
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सफेद बाल हो सकते हैं नेचुरल काले, हेयर केयर रूटीन में शामिल करें ये तेल!

आज के अनहेल्दी डाइट और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कुछ लोग कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या है. बालों को काला करने के लिए अक्सर लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं. हेयर डाई में केमिकल होता है जिस वजह से स्कैल्प डैमेज हो जाते हैं.क्या आप जानते हैं बालों को काला बनाने के लिए कौन सा तेल लगा सकते हैं. 

कलौंजी और नारियल का तेल 

कलौंजी के बीज में बालों को काला करने के गुण पाए जाते हैं. नारियल तेल में एक चम्मच कलौंजी तेल डालकर गर्म करें, तेल को तब तक गर्म करें जब तक तेल काला ना हो जाए. इसके बाद इस तेल को ठंडा करके बालों पर लगाएं. इससे बालों का मेलानिन का उत्पादन बढ़ता है. 

आंवला का तेल 

आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि बालों को जड़ से काला करने का सबसे पुराना और प्रभावी नुस्खा होता है. आंवला का तेल बनाने के लिए लोहे की कड़ाही में नारियल तेल और सूखे आंवले के टुकड़ों को तब तक उबालें तब तक तेल काला ना हो जाए.

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(ये भी पढ़ें- कुछ मिनटों में पता चलेगा घी नकली है या असली, FSSAI ने शेयर किया आसान तरीका)

करी पत्ता और तेल 

करी पत्ते में विटामिन बी कॉप्लेक्स पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देता है. नारियल तेल में मुट्ठी भर करी पत्ता डालकर उसे तब तक पकाएं. जब तक तेल काला ना हो जाए. इसके बाद इस तेल को बालों में हफ्ते में 2 बार लगाएं. 

सरसों का तेल और मेथी 

सरसों के तेल की तासारी गर्म होती है. सरसों का तेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. बालों को काला करने के लिए सरसों के तेल में मेथी दाना डालकर गर्म कर लें. इसके बाद इस तेल बालों में लगाएं. इससे बालों का रंग काला हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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