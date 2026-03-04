गर्मियों में बाल हो गए हैं चिपचिपे और आने लगती है गंदी स्मेल? बचाव के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये जबरदस्त उपाय

Summer Hair Care Tips Home Remedies: गर्मियों का मौसम आ ही गया है और साथ अपने साथ-साथ स्किन और बालों की समस्या को भी लेकर आता है. कई लड़कियां इन दिनों अपने बालों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. कई तरह-तरह की महंगी-महंगी चीजों को भी बालों में लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. पसीना आने की वजह से सिर पर खुजली, जलन और बदबू आने की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. हेयर शैंपू, क्रीम और हेयर टॉनिक्‍स कई तरह-तरह की चीजों को भी लोग खरीदकर लगाते हैं. अगर आप भी चाहते हैं, कि गर्मियों में आपके बाल साफ और स्मेल से दूर रहें, तो आप दादी-नानी के कुछ कमाल के घरेलू उपायों को अपनाकर लगा सकती हैं, इससे आपको काफी अच्छा असर देखने को भी मिलेगा. आइए आपको बताते हैं.



गर्मियों में कैसे करें बालों की देखभाल?



1. नियमित धोना

अगर आपके बाल गर्मियों में जल्दी गंदे हो जाते हैं और उसमें से फिर गंदी स्मेल आने लगती हैं, तो आपको रोजाना अपने बालों को अच्छे से धोना चाहिए. सल्फेट-फ्री शैंपू से बाल अगर आप धोते हैं, तो आपके बाल चिपचिपे और बेजान कभी भी नहीं होंगे.

2. नारियल तेल से मसाज

नारियल तेल आपके बालों और स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप सिर की बदबू और गंदगी से परेशान हैं, तो आप नारियल तेल से सिर की मसाज कर सकते हैं. गर्मियों के मौसम में बालों में ओवर नाइट तेल को लगाकर छोड़कर फिर अगले दिल बालों को अच्छे से साफ कर लेना है.



3. बेसन और दही का हेयर मास्क

गर्मियों में अपने बालों को बेजान, चिपचिपा और स्मेल से बचाना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में 3 दिन बालों में बेसन और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बालों से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने का काम करता है.



4. नींबू और एलोवेरा जेल

गर्मियों में अधिकतर लड़कियां अपने बालों की गंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस वजह से कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. आप अपने बालों में नींबू और एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल स्कैल्प को हाइड्रेट करके सिर की बदबू और गंदगी को दूर रखने का काम करता है.



5. मुल्तानी मिट्टी और नींबू का पेस्ट

मुल्तानी मिट्टी और नींबू का पेस्ट भी आप अपने सिर पर लगा सकती हैं. इसको बालों में लगाने के बाद आपके बाल काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. आप इसको हफ्ते में 3 दिन भी अपने बालों में लगा सकते हैं.

