होली के रंग से नहीं होंगे बाल खराब, बस अपनाएं ये स्मार्ट उपाय!

होली मौज-मस्ती और रंगों का त्योहार होता है. आज के समय में अधिकतर लोग केमिकल वाले रंग से होली खेलते हैं. इन रंगों से बालों को काफी नुकसान होता है. होली पर आपने बालों का खास ध्यान रखना चाहते हैं तो आप होली खेलने से पहले ये उपाय कर सकते हैं. इन उपाय की मदद से आपके बाल डैमेज होने से बच सकते हैं. आइए जानते हैं बालों केमिकल वाले रंगों से बालों की देखभाल कैसे करें.

बालों में लगाएं तेल

होली खेलने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले बालों में नारियल या फिर सरसों का तेल लगाएं. तेल लगाने से बालों पर एक सुरक्षा लेयर बन जाएगी जो कि आपके बालों को केमिकल वाले रंगों से बचा सकता है. वहीं तेल लगे बालों से डाई आसानी से निकल जाता है.

लीव इन कंडीशनर या फिर सीरम का यूज

अगर आप बालों में तेल लगाना भूल गई हैं या फिर तेल लगाने का समय नहीं है तो आप बालों में लिव-इन कंडीशनर या फिर सीरम लगा सकती हैं. सीरम और लीव इन कंडीशनर शील्ड की तरह काम करता है जो कि बालों को केमिकल वाले रंग से बचा सकता है. अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं तो आपको लीव इन कंडीशनर या फिर सीरम का यूज करना चाहिए.

स्कार्फ से बालों को करें कवर

होली खेलते समय आप बालों को स्कार्फ या फिर दुपट्टे के साथ कवर कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके बालों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है. स्कार्फ ना केवल बालों को रंग बल्कि धूप से भी बचाता है.

ओपन हेयर में ना खेलें होली

आज के समय में कुछ लड़कियां एस्थेटिक लुक के लिए ओपन हेयर में होली खेलना पसंद करती हैं. ओपन हेयर करके होली खेलने से बालों के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है. केमिकल वाले रंग से बालों को बचाने के लिए ओपन हेयर ना करें बल्कि बालों का बन बनाकर होली का आनंद लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.