प्रदूषण की वजह से गायब हो गई है चेहरे की चमक, ग्लोइंग स्किन के लिए फॉलो करें ये टिप्स!

दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण का ना केवल सेहत बल्कि स्किन पर भी गहरा असर पड़ता है. जहरीली हवा में सांस लेने से ना केवल फेफड़ों पर बल्कि त्वचा पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. प्रदूषण की वजह से चेहरे की रंगत कम हो जाती है वहीं चेहरे पर रूखापन, बेजान स्किन, पिंपल की समस्या हो जाती है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्किन समय पहले बुढ़ी नजर आती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल

सुबह उठकर सबसे पहले चेहरा माइल्ड फेस वॉश से धोएं और फिर मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे आपकी स्किन खिली-खिली रहेगी और वहीं चेहरे की सॉफ्टनेस बढ़ेगी. स्किन का रूखापन कम होगा. चेहरे की गंदगी कम होगी.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल

प्रदूषण स्किन को डिहाइड्रेट और डल कर देता है ऐसे में सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाएं. इससे प्रदूषण के महीन कण स्किन पोर्स में नहीं घुसेंगे.

फेस कवर

अगर आप बाहर जाते हैं तो फेस को कवर करके ही जाएं. फेस को कवर जाने से स्किन गंदे पार्टिकल्स और पॉल्यूशन से बची रहेगी. बीच-बीच में फेस सीरम का इस्तेमाल करें.

हैवी मेकअप ना करें

त्वचा की खास देखभाल के लिए हैवी मेकअप ना करें. हैवी मेकअप करने से स्किन प्रदूषण और गंदगी के कण इस पर चिपक जाएंगे, ऐसे में हल्का मेकअप करें.

हेल्दी डाइट

स्किन पर ग्लो बनाने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करें. हेल्दी डाइट के लिए आप विटामिन सी को शमिल कर सकते हैं. विटामिन सी डाइट से स्किन पर चेहरे पर ग्लो आता है. इसके अलावा ज्यादा पानी का सेवन करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

