चुटकियों में माथे के कालेपन को साफ करने के लिए लगा सकते हैं ये 1 खास फेस पैक, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर!
Dark Forehead Removal Tips:  धूप और धूल-मिट्टी की वजह से अगर माथे में कालापन जमा हो गया है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको आसानी से साफ कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:16 AM IST
Dark Forehead Removal Tips:  आजकल महिलाएं चेहरे के कालेपन को हटाने के लिए और खूबसूरती को पाने के लिए कई तरह-तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट और महंगे प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं. कई बार यही प्रोडक्ट्स आपकी स्किन से जुड़ी समस्या को कई गुना तक बढ़ा देते हैं. ज्यादा खर्च करने से पैसा बर्बाद तो होता ही है और असर भी नहीं दिखता है. अधिकतर लोग माथे में कालापन जमा होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आज आपको बताते हैं एक ऐसे खास फेस पैक के बारे में, जिसको लगाने से आपको समस्या से राहत मिल सकती हैं.
 

फेस पैक को बनाने की चीजें

फेस पैक को बनाने के लिए आपको दही, नींबू का रस, बेसन इन चीजों की जरूरत होती है. 
 

फेस पैक को कैसे बनाएं?

फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी लेनी है और उसमें 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा बेसन को मिलाकर इसको अच्छे से मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लेना है और 15 मिनट तक के लिए चेहरे पर लगाकर रखना है. इसको आप हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं. 

 

इसे भी पढ़ें:  आइब्रो को मोटा-घना बनाने के लिए ये हैं 5 कमाल के घरेलू नुस्खे!

 

फेस पैक को लगाने के फायदे

1.  फेस पैक को हफ्ते में दिन तक लगाने से माथे के कालेपन से आप छुटकारा पा सकते हैं. 

2.  चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं. दिनभर चेहरे को खिला-खिला रखेगा.

3.  अगर आप चेहरे के काले धब्बों से परेशान हैं, तो ये फेस पैक आपके बड़े ही काम आ सकता है.

4.  त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी आप इसको चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर साफ पानी से धो दें. 
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

dark forehead remediesdark forehead removal tips

