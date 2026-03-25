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घर बैठे साफ करें होंठों के आस-पास का कालापन, इन 5 घरेलू चीजों के इस्तेमाल से मिल सकता है छुटकारा

Remove Darkness Around Lips: होठों के आसपास बढ़ते कालेपन से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए आपको कमाल के टिप्स बताते है, जिसको फॉलो करके आप पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:45 AM IST
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घर बैठे साफ करें होंठों के आस-पास का कालापन, इन 5 घरेलू चीजों के इस्तेमाल से मिल सकता है छुटकारा

Remove Darkness Around Lips:  आजकल लोग अपनी स्किन को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. गर्मियों में होंठों के आस-पास कालेपन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस वजह से खूबसूरती पर इसका बुरा असर पड़ता है. कालेपन की वजह कई सारी चीजें हो सकती हैं जैसे-  हार्मोनल बदलाव, डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग, केमिकल बेस्ड लिप प्रोडक्ट्स.
 

अगर आपके होंठों खूबसूरत दिखेंगे, तो स्किन अपने आप चमकने लगेगी. आज आपको ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताते है, जिसको फॉलो करके कालेपन की समस्या से तुरंत ही छुटकारा आप पा सकते हैं. आप फटाफट से उपायों को अपना लें.
 

होठों के आसपास का कालापन कैसे दूर करें?

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1. गुलाबजल और ग्लिसरीन

अधिकतर लड़कियां होंठों के आस-पास जमे कालेपन से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. गुलाबजल और ग्लिसरीन दोनों ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. स्किन को गहराई से हाइड्रेट और ठंडक दोने के लिए ये मददगार साबित होता है. इसको आप हल्के हाथों से होंठों के आस-पास लगा सकते हैं.आप सोने से पहले भी इसको होंठों के आस-पास और चेहरे पर लगाकर भी सो सकते हैं. सुबह उठते ही साफ पानी से अपनी स्किन को साफ कर लें. ये आपको अच्छा असर दे सकते हैं. 
 

2. नींबू और शहद

नींबू और शहद भी कालेपन से छुटकारा पाने के लिए मददगार साबित होता है. नींबू एक तरह से ब्लीच की तरह ही काम करता है. चा को गहराई से मॉइस्चराइज करके स्किन को खिला-खिला बनाता है. इन दोनों का पेस्ट बनाकर आप आप होंठों के आस-पास 10 मिनट तक के लिए रख सकते हैं. आप एक कटोरी में दोनों को निकालकर एक पेस्ट का गाढ़ा बना लें और फिर इसको आपको रोजाना भी लगा लेना चाहिए. 
 

3. टमाटर का रस

टमाटर का रस भी होंठों के आस-पास का कालापन साफ करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. लाइकोपीन त्वचा को हल्का और फ्रेश बनाने में फायदेमंद होता है आप चाहे तो इससे रोजाना भी अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं.
 

4. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. कालेपन को कम करके आपकी त्वचा को साफ करने में ये आपकी मदद कर सकता है. ये रिपेयरिंग गुणों से भरपूर माना जाता है. इसको आप एकबार रोजाना लगाकर देखिए.
 

5. चंदन और हल्दी

चंदन और हल्दी दोनों ही स्किन का कालापन दूर करने के लिए मददगार साबित होती है. स्किन ब्राइटनिंग में मदद करने के साथ-साथ स्किन टोन को समान रखकर कालापन साफ करती हैं. 
 

 

ये भी पढ़ें:  गर्मियों में हो गई स्किन ड्राई, अपनाएं ये उपाय, मिलेगी मुलायम और ग्लोइंग स्किन 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

 

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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