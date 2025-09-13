पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? घर में रखी इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

Pimple Home Remedies: त्वचा की सही तरह से देखरेख, गलत खान-पान की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खराब वातावरण के कारण भी चेहरे पर पिंपल्स की समस्या होने लगती है, जिस वजह से आपका खूबसूरत सा चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है. कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते हैं ये जिद्दी पिंपल्स. बार-बार चेहरे पर मुंहासे की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं. एक्ने और पिंपल्स कम होने के लिए काफी कुछ लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है आज आपको बताते हैं घर में रखी किन चीजों से आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आइए बताते हैं.



पिंपल्स को चेहरे से दूर करने के उपाय



1. एलोवेरा जेल

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप एक्ने और पिंपल्स को कम करना चाहती हैं, तो आप एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगा सकते हैं. ये एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है.



2. जायफल

जायफल का फेस पैक आपके चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. पिंपल्स दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. एंटी-बैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करने में ये आपकी मदद करता है.



3. शहद

शहद आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर माना जाता है. इसको आपको चेहरे पर रोजाना लगाना चाहिए.



4. बर्फ

अगर आप पिंपल्स की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने चेहरे पर बर्फ को लगा सकते हैं. बर्फ के टुकड़ों को एक कॉटन पैड पर लेकर पिंपल्स पर आपको रोजाना लगाना चाहिए.



इसे भी पढ़ें: खिला-खिला मुखड़ा पाने के लिए चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं ये सफेद चीज!

5. नीम

आप अपने चेहरे पर अगर नीम का पैक लगाना चाहते है, तो आप नीम का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं. चेहरे पर पिंपल निकलने की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)