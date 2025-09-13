पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? घर में रखी इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!
Advertisement
trendingNow12920213
Hindi Newsब्यूटी

पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? घर में रखी इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

Pimple Home Remedies:  अगर आपका चेहरा पिंपल्स से भर गया है और खूबसूरत चेहरा खराब हो गया है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? घर में रखी इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

Pimple Home Remedies:  त्वचा की सही तरह से देखरेख, गलत खान-पान की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खराब वातावरण के कारण भी चेहरे पर पिंपल्स की समस्या होने लगती है, जिस वजह से आपका खूबसूरत सा चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है. कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते हैं ये जिद्दी पिंपल्स. बार-बार चेहरे पर मुंहासे की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं. एक्ने और पिंपल्स कम होने के लिए काफी कुछ लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है आज आपको बताते हैं घर में रखी किन चीजों से आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आइए बताते हैं.
 

पिंपल्स को चेहरे से दूर करने के उपाय
 

1. एलोवेरा जेल

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप एक्ने और पिंपल्स को कम करना चाहती हैं, तो आप एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगा सकते हैं. ये एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है.
 

2. जायफल 

जायफल का फेस पैक आपके चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. पिंपल्स दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. एंटी-बैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करने में ये आपकी मदद करता है.
 

3. शहद

शहद आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर माना जाता है. इसको आपको चेहरे पर रोजाना लगाना चाहिए.
 

4. बर्फ

अगर आप पिंपल्स की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने चेहरे पर बर्फ को लगा सकते हैं. बर्फ के टुकड़ों को एक कॉटन पैड पर लेकर पिंपल्स पर आपको रोजाना लगाना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें:  खिला-खिला मुखड़ा पाने के लिए चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं ये सफेद चीज!

 

5. नीम

आप अपने चेहरे पर अगर नीम का पैक लगाना चाहते है, तो आप नीम का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं. चेहरे पर पिंपल निकलने की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं.
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

pimple home remediesskin care tips

Trending news

'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मिजोरम पहुंचे पीएम मोदी, 8070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का किया उद्घाटन
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मिजोरम पहुंचे पीएम मोदी, 8070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का किया उद्घाटन
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
;