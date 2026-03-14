गर्मियों में स्किन टैनिंग से हैं परेशान, अपनाएं ये उपाय

गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. मार्च के महीने में तापमान काफी बढ़ गया है. चिलचिलाती धूप की वजह स्किन टैनिंग की समस्या हो जाती है. स्किन टैन को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं.
Trending Photos
मार्च के महीने में तापमान बढ़ गया है. दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है. चिलचिलाती धूप की वजह से स्किन टैन हो जाती है. अगर आप स्किन टैन की समस्या से परेशान हैं तो आप इन उपाय को कर सकते हैं. इन उपाय की मदद से स्किन टैन की समस्या दूर हो सकती है.
सनस्क्रीन
स्किन टैन को कम करने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. घर से बाहर जाने पर स्किन टैनिंग और सनबर्न से बचाव के लिए आप सनस्क्रीन लगाएं. केवल चेहरे पर ही नहीं बल्कि हाथ-पांव पर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए. स्किन टैन से बचने के लिए एसपीएफ 50 का सनस्क्रीन लगाना चाहिए. अगर आप लंबे समय तक धूप में रहने वाले हैं तो आपको 3 से 4 बार सनस्क्रीन लगाना चाहिए.
पानी का सेवन
गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो जाती है. पानी की कमी को दूर करने के लिए आप रोजाना पानी का सेवन करें. हेल्दी स्किन के लिए रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का जरूर सेवन करना चाहिए.
फलों का सेवन
गर्मियों के मौसम में डाइट में फलों को जरूर शामिल करें. फल का सेवन करना ना केवल सेहत बल्कि स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है.
बाहर कब निकले
तेज धूप में खासकर 10 से 4 बजे के बीच घर से निकलने से बचें. इससे आपकी स्किन ज्यादा टैन हो सकती है. अगर आपको धूप में टैनिंग हो जाती हैं तो आप एलोवेरा जेल, दही, खीरे और टमाटर का रस स्किन पर लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.