दांतों पर जमी भद्दी पीली परत झट से होगी साफ, बस आजमाएं ये असरदार नुस्खा

दांतों पर जमे पीलेपन की वजह से अक्सर लोग खुलकर हंस नहीं पाते हैं. कई बार लोग पीले दांतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इन उपाय की मदद से आपके दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. आइए जानते हैं दांतों का पीलापन कैसे दूर करें.

सरसों का तेल और नमक

सरसों का तेल और नमक का इस्तेमाल कर दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं. सबसे पहले हाफ स्पून सरसों का तेल निकाल लीजिए. इसके नमक मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण से दांतों की मसाज करें. इसके बाद साफ पानी से कुल्ला करें. कुछ दिनों में आपको असर दिखेगा.

नीम का दातुन

दादी-नानी के अनुसार नीम के दातुन के दांतों को साफ करने से दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. दांतों को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए आप नीम के दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम के दातुन से दांत साफ करने से सारी गंदगी हट जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेकिंग सोडा और नींबू का रस

बेकिंग सोडा और नींबू को मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे दांतों पर लगाएं. इस पेस्ट को दांतों पर लगाने पीलापन दूर हो सकता है. बेकिंग सोडा चुटकी भर लेना है. टूथब्रश पर चुटकी भर बेकिंग सोडा लें, इसमें नींबू रस की कुछ बूंदें मिला दें. अब हल्के हाथों से ब्रश करें. हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट से दांतों को साफ करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.