Advertisement
trendingNow13131189
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

दांतों पर जमी भद्दी पीली परत झट से होगी साफ, बस आजमाएं ये असरदार नुस्खा

दांतों पर जमे पीलेपन की वजह से लोग खुलकर हंस नहीं पाते हैं. कई बार पीले दांतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है. आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दांतों पर जमी भद्दी पीली परत झट से होगी साफ, बस आजमाएं ये असरदार नुस्खा

दांतों पर जमे पीलेपन की वजह से अक्सर लोग खुलकर हंस नहीं पाते हैं. कई बार लोग पीले दांतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है. दांतों का पीलापन दूर करने के लिए आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इन उपाय की मदद से आपके दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. आइए जानते हैं दांतों का पीलापन कैसे दूर करें. 

सरसों का तेल और नमक 
सरसों का तेल और नमक का इस्तेमाल कर दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं. सबसे पहले हाफ स्पून सरसों का तेल निकाल लीजिए. इसके नमक मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण से दांतों की मसाज करें. इसके बाद साफ पानी से कुल्ला करें. कुछ दिनों में आपको असर दिखेगा. 

नीम का दातुन 
दादी-नानी के अनुसार नीम के दातुन के दांतों को साफ करने से दांतों का पीलापन दूर हो सकता है. दांतों को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए आप नीम के दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम के दातुन से दांत साफ करने से सारी गंदगी हट जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेकिंग सोडा और नींबू का रस 
बेकिंग सोडा और नींबू को मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे दांतों पर लगाएं. इस पेस्ट को दांतों पर लगाने पीलापन दूर हो सकता है. बेकिंग सोडा चुटकी भर लेना है. टूथब्रश पर चुटकी भर बेकिंग सोडा लें, इसमें नींबू रस की कुछ बूंदें मिला दें. अब हल्के हाथों से ब्रश करें. हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट से दांतों को साफ करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम