चेहरे पर लगा लें चुकंदर का ये फेस मास्क, चेहरे पर आएगा निखार

चेहरे पर ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं चेहरे पर केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. केमिकल लगाने से चेहरे पर ग्लो तो आता है लेकिन स्किन को केमिकल की आदत हो जाती है. ऐसे में केमिकल छोड़ने के बाद स्किन पहले भी ज्यादा खराब हो सकती है. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमला कर सकते हैं. गुलाबी निखार के लिए आप चुकंदर का इस्तेमला कर सकते हैं. चुकंदर का इस्तेमाल करने से चेहरे पर गुलाबी निखार आता है. आइए जानते हैं घर पर चुकंदर का फेस मास्क कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं फेस मास्क

चुकंदर का फेस मास्क बनाना बेहद आसान है. इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच चुकंदर का रस लें. इसमें एक चम्मच दही और एक चम्मच बेसन लें. अब इन सब चीजों को एक कटोरी में मिक्स करके पेस्ट बना लें. तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके स्मूद पेस्ट बना लें.

कैसे लगाएं

इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं. पूरे चेहरे और गर्दन पर पेस्ट को अच्छे से लगा लें. इसके बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट करें. 15 मिनट बाद साफ पानी से पेस्ट को हटा लें. पेस्ट हटाने के बाद आपको स्किन साफ लगेगी. हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें.

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फेस मास्क लगाने के फायदे

चेहरे पर गुलाबी निखार के लिए आप फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्मियों के मौसम में इस मास्क को लगाने टैनिंग की समस्या भी दूर हो सकती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. चुकंदर फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे दूर हो जाएंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.