लाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों में सोने की तरह चमकेगी आपकी स्किन, बस इस तरह लगा लें देसी घी

सर्दियों के मौसम में अक्सर स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. अगर आपकी स्किन का भी ग्लो चला गया है तो आप रात को चेहरे पर देसी घी लगा सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:00 AM IST
सर्दियों में सोने की तरह चमकेगी आपकी स्किन, बस इस तरह लगा लें देसी घी

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही स्किन संबंधी समस्या शुरू हो जाती है. सर्द हवा की वह से स्किन की नेचुरल नमी कम हो जाती है. ठंड की वजह से स्किन पर ड्राईनेस आने लगती है, कई बार तो स्किन फटने भी लगती है. चेहरे पर केमिकल वाले मॉइश्चराइजर लगाने से ड्राइनेस तो कम हो जाती है लेकिन स्किन पर इसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं. क्या आप जानते हैं आप चेहरे को चमकदार बनाने के लिए आप चेहरे पर देसी घी लगा सकते हैं.

ड्राई स्किन की समस्या
सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग ड्राई स्किन की समस्या से परेशान हैं. ड्राई स्किन की वजह से चेहरे की चमक कम हो जाती है. ड्राई स्किन की वजह से स्किन डल और बेजान भी नजर आती हैं. अगर आप भी स्किन डल और बेजान नजर आ रही हैं तो आप चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर देसी घी कैसे लगाएं.

ग्लोइंग स्किन के लिए देसी घी
ग्लोइंग स्किन के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल नाइट क्रीम के रूप कर सकते हैं. रात को देसी घी चेहरे पर लगाकर सोने से स्किन पर ड्राईनेस की समस्या नहीं होती है. स्किन को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद उंगलियों की मदद से देसी घी को चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं.

चेहरे पर मसाज करने के फायदे
सर्दियों के मौसम में चेहरे पर मसाज करना बेहद फायदेमंद होता है. चेहरे पर घी से मसाज करने से स्किन हेल्दी होती है, साथ ही स्किन को कई पोषक तत्व मिलते हैं.  

