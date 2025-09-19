सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, चेहरी की खूबसूरती के काम भी आ सकता है गिलोय, ऐसे करें इस्तेमाल

Giloy For Skin: हर कोई दमकती और बेदाग त्वचा चाहता है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूश, बदलती लाइफस्टाइल और केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्किन की कुदरती चमक को धीरे-धीरे खत्म कर देता है. आयुर्वेद में एक ऐसा चमत्कारी पौधा है, जो त्वचा की खोई हुई चमक को वापस लाने में मदद कर सकता है. आयुर्वेद में गिलोय को त्वचा के लिए वरदान माना गया है, जिसे संस्कृत में 'अमृता' कहा जाता है.

गिलोय के फायदे

गिलोय को आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में भी बेहद फायदेमंद है. साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को कंफर्म करता है कि गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और उसमें निखार लाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चेहरे का दोस्त

गिलोय का न सिर्फ सेवन फायदेमंद होता है, बल्कि इसे चेहरे पर लगाना भी बेहद असरदार होता है. अगर आपकी त्वचा मुरझाई हुई है, चेहरे पर दाग-धब्बे हैं या फिर मुहांसे बार-बार निकलते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है गिलोय के पाउडर को कच्चे दूध के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें और उसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

फेस पर आएगा ग्लो

ऐसा करने से कुछ दिनों में त्वचा का रंग निखरने लगता है. दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को सॉफ्ट करता है और गिलोय की औषधीय ताकत उसे भीतर से ठीक करती है. अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो गिलोय पाउडर में गुलाब जल मिलाकर फेस पैक लगाएं. इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और दाग-धब्बे भी हल्के होते हैं.

लकड़ी का करें यूज

गिलोय की मुलायम लकड़ी को पानी के साथ पीसकर चेहरे पर लगाने से भी जबरदस्त फायदे मिलते हैं. पुराने जमाने में गांवों में महिलाएं गिलोय की लकड़ी को सिलबट्टे पर घिसकर चेहरे पर लगाती थीं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे त्वचा से गंदगी और बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं, साथ ही लाल चकत्ते या खुजली भी धीरे-धीरे ठीक हो जाती है.

मुहांसे से छुटकारा

इसके अलावा, जिनकी त्वचा बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है या बार-बार मुहांसे निकलते हैं, वो गिलोय के ताजे तने के पेस्ट में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाएं. एलोवेरा त्वचा को ठंडक और नमी देता है, जबकि गिलोय त्वचा को संक्रमण से बचाता है. खासकर सर्दियों में इसका फायदा उठाया जा सकता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.