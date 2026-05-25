चेहरे पर पिंपल और एक्ने से हैं परेशान, लगाएं नीम की पत्तियों का ये फेसपैक!

गर्मियों के मौसम में स्किन पर ऑयल जमा होने लगते हैं. चेहरे पर धूल-मिट्टी की वजह से स्किन पर कई तरह की समस्या होने लग जाती है. गर्मियों के मौसम में पिंपल और एक्ने जैसी समस्या हो जाती है. पिंपल और एक्ने की समस्या से राहत पाने के लिए आप नीम फेसपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन को साफ करने में मददगार है.

नीम फेस मास्क लगाने के फायदे

अगर आप रोजाना चेहरे पर फेस मास्क लगाते हैं तो चेहरे के पिंपल और एक्ने की समस्या दूर हो सकती है.दरअसल नीम में बैक्टीरिया को खत्म करने के गुण मौजूद है. जो कि एक्ने को भी कम करने में मददगार है. रोजाना नीम फेस मास्क लगाने से चेहरे से एक्ने की समस्या दूर होती है.

एक्स्ट्रा ऑयल कैसे कम करें

रोजाना अगर आप चेहरे पर नीम फेस मास्क लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल हट जाता है. गर्मियों के सीजन में अक्सर चेहरे पर ज्यादा ऑयल आता है. ऐसे में आप नीम फेस मास्क लगाकर चेहरे के ऑयल को बैलेंस कर सकते हैं. जिससे चेहरे पर फ्रेश लुक मिल सकता है.

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चेहरे के दाग-धब्बे

स्किन के दाग-धब्बों को दूर करने के लिए आप नीम फेसमास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम फेस मास्क में मौजूद गुण स्किन के डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है. नीम फेस मास्क का इस्तेमाल करने से दाग-धब्बे कम हो सकते हैं.

चेहरे पर ग्लो

रोजाना चेहरे पर नीम फेस मास्क लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है वहीं स्किन पर सनबर्न, जलन, रैशेज कम होते हैं जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. रोजाना नीम फेस लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.