Advertisement
trendingNow13048132
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों में रुक सकता है हेयर फॉल, बस इस तरह लगाएं प्याज का रस!

आजकल अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो आप बालों में प्याज का रस लगा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में रुक सकता है हेयर फॉल, बस इस तरह लगाएं प्याज का रस!

सर्दियों का मौसम बढ़ते ही हेयर फॉल की समस्या बढ़ने लग जाती है. आजकल अधिकतर लोग झड़ते बालों से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या गंजेपन का रूप ले लेती है. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिलता है. वहीं कहा जाता है कि बालों में प्याज का रस लगाने से हेयर फॉल कम हो सकता है. चलिए जानते हैं प्याज का रस बालों में कैसे लगाएं. 

प्याज का रस है फायदेमंद 
प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है जो स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे रोम मजूबत होते है और जिससे बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है. समय के साथ बाल मजबूत होते हैं. प्याज का रस लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं. 

कितने घंटे के लिए लगाएं प्याज का रस 
हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप बालों में ताजा प्याज का रस निकालकर स्कैल्प पर कुछ घंटों के लिए लगा सकते हैं. कुछ घंटों के बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्याज के रस में क्या मिलाएं 
प्याज के रस में आप नारियल तेल मिलाकर लगा सकते हैं. ताजा प्याज को कद्दुकस करके प्याज का रस निकाल लें. इसके बाद इस रस में नारियल तेल मिला दें. इसके बाद उंगलियों से स्कैल्प पर नारियल तेल लगाएं. हल्के हाथों से मालिश करें. 1 से 2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

डाइट-वर्कआउट से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होगा वजन कम, वैज्ञानिकों ने ढूंढा शॉर्टकट 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव