सर्दियों में रुक सकता है हेयर फॉल, बस इस तरह लगाएं प्याज का रस!

सर्दियों का मौसम बढ़ते ही हेयर फॉल की समस्या बढ़ने लग जाती है. आजकल अधिकतर लोग झड़ते बालों से परेशान हैं. हेयर फॉल की समस्या गंजेपन का रूप ले लेती है. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिलता है. वहीं कहा जाता है कि बालों में प्याज का रस लगाने से हेयर फॉल कम हो सकता है. चलिए जानते हैं प्याज का रस बालों में कैसे लगाएं.

प्याज का रस है फायदेमंद

प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है जो स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे रोम मजूबत होते है और जिससे बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है. समय के साथ बाल मजबूत होते हैं. प्याज का रस लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं.

कितने घंटे के लिए लगाएं प्याज का रस

हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो आप बालों में ताजा प्याज का रस निकालकर स्कैल्प पर कुछ घंटों के लिए लगा सकते हैं. कुछ घंटों के बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें.

प्याज के रस में क्या मिलाएं

प्याज के रस में आप नारियल तेल मिलाकर लगा सकते हैं. ताजा प्याज को कद्दुकस करके प्याज का रस निकाल लें. इसके बाद इस रस में नारियल तेल मिला दें. इसके बाद उंगलियों से स्कैल्प पर नारियल तेल लगाएं. हल्के हाथों से मालिश करें. 1 से 2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

