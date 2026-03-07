Advertisement
कच्चे दूध से मिलेगा नेचुरल ग्लो, बस इस तरह करें इस्तेमाल

प्रदूषण और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर कच्चा दूध लगा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:49 PM IST
प्रदूषण, धूल मिट्टी, तेज धूप और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से ना केवल सेहत बल्कि स्किन पर भी असर पड़ता है. समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां, ड्राई स्किन की समस्या शुरू हो जाती है. महंगे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिखता है. स्किन को पोषण देने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं त्वचा पर कच्चा दूध कैसे लगाएं. 

दूध से स्किन को कैसे साफ करें 
दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन होता है जो कि स्किन की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. चेहरे पर दूध से हल्की मसाज करने से चेहरे की गदंगी साफ हो जाती है. रोजाना एक चम्मच दूध को हाथों में लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज कर सकते हैं. 

नेचुरल मॉइश्चराइजर 
दूध में नेचुरल मॉइश्चराइजर होता है जो कि स्किन की ड्राईनेस को कम करता है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध से चेहरे की मालिश कर सकते हैं. रोजाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन की ड्राईनेस कम हो सकती है. वहीं चेहरे के दाग-धब्बे भी हल्के हो जाते हैं. 

कैसे लगाएं दूध 
कच्चा दूध आप कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं. एक कटोरी में दूध लें, इसके बाद कॉटन को दूध में भिगोकर इसे चेहरे पर लगाएं. इसके बाद 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें. एक बार फिर से कॉटन की मदद से चेहरे पर दूध लगाएं. इस तरह आप 3 से 4 बार चेहरे पर दूध लगाएं. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में इंटरनेट की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

