सनस्क्रीन लगाते वक्त ना करें ये गलती, नहीं तो बेकार चली जाएगी महंगी Sunscreen

सूरज की यूवी रेज का स्किन पर काफी बुरा असर पड़ता है. सूरज की रोशनी से स्किन को बचाने के लिए अक्सर लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. सनस्क्रीन लगाने से स्किन टैनिंग की समस्या नहीं होती है. वहीं कुछ लोगों को को शिकायत होती है कि रोजाना सनस्क्रीन लगाने के बाद भी स्किन टैन और सनबर्न जैसी दिक्कत होती है. अक्सर लोग सनस्क्रीन लगाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. जिसकी वजह से उनकी स्किन पर सनस्क्रीन का असर नहीं दिख पाता है.

कम मात्रा में सनस्क्रीन लगाना

अधिकतर लोग सनस्क्रीन फेस और गर्दन पर लगाते हैं. लेकिन वह काफी कम मात्रा में सनस्क्रीन लगाते हैं. ऐसे में स्किन अच्छे से कवर नहीं हो पाती है. यही कारण है जिसकी वजह से सनस्क्रीन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती है.

कैसे लगाएं सनस्क्रीन

सनस्क्रीन पूरी स्किन पर लगाने के लिए फिंगर रूल का इस्तेमाल करें. अपनी दो उंगलियों की लेंथ के बराबर सनस्क्रीन लें. इसके बाद इसे पूरे फेस और नेक पर लगाएं. ताकि आपकी स्किन पूरी तरह से कवर हो जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एक बार सनस्क्रीन लगाना

अधिकतर लोग दिन में केवल एक बार ही सनस्क्रीन लगाते हैं. पसीना, धूलमिट्टी, पानी और स्किन ऑयल की वजह से कुछ ही घंटें में सनस्क्रीन हट जाती है. एक्सपर्ट के अनुसार हर 4 से 5 घंटे के अंतराल में सनस्क्रीन लगाना चाहिए.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में इंटरनेट की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.