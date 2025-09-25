Advertisement
ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं ये विटामिन ई ऑयल, जानें इसे लगाने का सही तरीका

गलत खानपान और प्रदूषण का सीधा असर अपनी स्किन पर पड़ता है. गलत खानपान की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. फेस्टिव सीजन में ग्लोइंग स्किन के लिए आप रात को सोने से पहले चेहरे पर विटामिन ई लगा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:57 PM IST
ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं ये विटामिन ई ऑयल, जानें इसे लगाने का सही तरीका

गलत खान-पान और बढ़ती उम्र की वजह से चेहरे की चमक कम पड़ जाती है. ग्लोइंग और जवां स्किन के लिए आप चेहरे पर विटामिन ई लगा सकते हैं. विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन की सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है. विटामिन ई लगाने से स्किन पर कसाव आता है. आइए जानते हैं ग्लोइगं स्किन के लिए विटामिन ई का कैसे करें इस्तेमाल. 

विटामिन ई और एलोवेरा जेल 
ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर लोग चेहरे पर विटामिन ई लगाते हैं. क्या आप जानते हैं विटामिन ई के साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाने से चेहरे पर चमक देखने को मिलती है. रात को सोने से पहले स्किन को हाइड्रेट करने के लिए विटामिन और एलोवेरा को मिक्स करके लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल लें इसमें विटामिन ई ऑयल डाल लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसे पेस्ट को चेहरे पर लगा लें. इस पेस्ट को आप पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दे सकते हैं. नहीं तो आप 30 मिनट बाद चेहरा धो सकते हैं. 

दाग-धब्बे होंगे कम 
रात को चेहरे पर विटामिन ई और एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. रोजाना रात को विटामिन ई लगाना स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है. रात को विटामिन ई लगाने से स्किन रिपेयर होती है. जिससे स्किन ग्लो करती है. 

विटामिन ई का सीधा कर सकते हैं इस्तेमाल 
ग्लोइंग स्किन के लिए आप विटामिन ई का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई ऑयल को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. मसाज करने से चेहरे पर चमक देखने को मिलेगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

