सुबह उठते ही चेहरे पर इस तरह लगा लें बर्फ, दिनभर फ्रेश रहेगी स्किन!

बरसात के मौसम में स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. इस मौसम में स्किन पर काफी ज्यादा ऑयल आता है जिस वजह से पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती है. दरअसल ऑयल आने की वजह से चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं जिस वजह से एक्ने और पिंपल का ब्रेकआउट हो जाता है. पिंपल और एक्ने की समस्या से राहत पाने के लिए आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं सुबह उठने के बाद बर्फ का इस्तेमाल कैसे करें.

आइस डिप थेरेपी

जापान और कोरियाई महिलाएं त्वचा की देखभाल के लिए आइस डिप थेरेपी का इस्तेमाल करती हैं. वहीं एक्ट्रेस भी स्किन की देखभाल के लिए आइस डिप थेरेपी का इस्तेमाल करती हैं. आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए आइस डिप थेरेपी लेती हैं. यह थेरेपी बहुत सस्ती और आसान हैं. आइए जानते हैं इस थेरेपी को करने के फायदे और तरीका.

आइस डिप थेरेपी के फायदे

आइस डिप थेरेपी लेने से चेहरे का ऑयल कम होता है जिस वजह से पोर्स से संबंधी समस्या कम होती है. आइस डिप थेरेपी से स्किन ग्लो करती है. आइए जानते हैं कैसे करें आइस डिप थेरेपी.

कैसे करें आइस डिप थेरेपी

आइस डिप थेरेपी करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आइस क्यूब लें. इसके बाद इस आइस क्यूब में पानी मिला दें. अब इस बाउल या बर्तन में अपना चेहरा डुबों. कुछ सेकंड तक पानी में चेहरा डुबोकर रखें. फिर चेहरा पानी से बाहर निकालें. फिर कुछ देरा बाद पानी में चेहरा डुबोएं. 5 से 6 बार आप चेहरे परो पानी में डुबो कर बाहर निकाले.

चेहरे की सूजन

आइस डिप थेरेपी को करने से चेहरे और आंखों के आसपास की सूजन कम होती है. वहीं जिन लोगों के आंखों के चारो तरफ पफीनेस की समस्या है आइस डिप थेरेपी लेने से सूजन की समस्या ठीक हो सकती है.

चेहरे पर ग्लो

आइस डिप थेरेपी लेने से चहरे पर ग्लो आएगा. दरअसल आइस वॉटर से चेहरे में ब्लड सुर्कुलेशन तेज होता है जिस वजह से चेहरे पर चमक आती है. इसके साथ पिंपल और एक्ने की समस्या से भी राहत मिलती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

