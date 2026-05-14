क्या चेहरे पर सीधा लगा सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल, जाने लें इसे यूज करने का सही तरीका

ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं स्किन केयर रूटीन में विटामिन ई ऑयल को शामिल करती हैं. विटामिन ई कैप्सूल लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. विटामिन ई कैप्सूल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्या आप जानते हैं स्किन पर विटामिन ई कैप्सूल कैसे काम करता है और इसे लगाने से स्किन पर क्या असर पड़ता है.

विटामिन ई कैसे करता है काम

विटामिन ई में एंटऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि स्किन को प्रदूषण, यूवी किरणों और फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है. विटामिन ई कैप्सूल स्किन के बैरियर को मजबूत बनाता है जो कि स्किन की नमी को अंदर से लॉक करता है. इससे स्किन की ड्राईनेस और जलन कम होती है. वहीं स्किन टेक्सचर में भी सुधार आता है.

क्या विटामिन ई ऑयल पोर्स को बंद कर देते हैं?

विटामिन ई ऑयल काफी गाढ़ा और हेवी होता है. ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं. जिन लोगों की स्किन ऑयली और एक्ने-प्रोन है तो पिंपल की समस्या हो सकती है. ज्यादा ऑयली स्किन के लोगों में पिंपल और जलन की समस्या हो सकती है. ऐसे में लाइट सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए.

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विटामिन ई ऑयल या सीरम क्या है बेहतर

शुद्ध विटामिन ई ऑयल बहुत ज्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है. ऐसे में विटामिन ई ऑयल लगाने से पिंपल की समस्या हो सकती है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन ई सीरम लाइवेट होते हैं. जिसे स्किन पर आसानी से लगाया जा सकता है.

दाग धब्बे

विटामिन ई स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है. लेकिन यह दाग-घब्बों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है. लेकिन हल्का सा सुधार देखने को मिलता है. चेहरे के गहरे निशान को हटाने के लिए प्रोफेशनल इलाज की जरूरत होती है.

कब लगाना चाहिए

विटामिन ई का इस्तेमाल आप दिन में दो समय कर सकते हैं. आप इसे रात और दिन किसी भी समय लगा सकते हैं. लेकिन अच्छे असर के लिए आप विटामिन ई को रात के समय लगाएं. दिन में विटामिन ई लगाने के बाद चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं. क्योंकि विटामिन सनस्क्रीन के साथ मिलकर अच्छे से काम करती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.