कश्मीरी महिलाओं की नेचुरल ग्लो का सीक्रेट, इन 2 चीजों का करती हैं यूज!

कश्मीरी महिलाएं अपनी खूबसूरत और बेदाग स्किन के लिए जानी जाती हैं. कश्मीरी महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं उनकी ग्लोइंग स्किन का राज. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:53 PM IST
कश्मीर की महिलाएं अपनी बेदाग स्किन और ग्लोइंग फेस के लिए जानी जाती हैं. अधिकतर महिलाएं ग्लोइंग स्किन चाहती हैं इसके लिए महिलाएं चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगती हैं लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. क्या आप जानती हैं कश्मीरी महिलाएं ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं कश्मीरी महिलाएं चेहरे पर क्या लगती हैं. 

दूध और बेसन 
कश्मीरी महिलाएं चेहरे पर दूध की मलाई और बेसन का इस्तेमाल करती है. कश्मीर में महिलाएं पीढ़ियों से ग्लोइंग स्किन के लिए इसी फेम मास्क का इस्तेमाल करते हुए आई हैं. दूध की मलाई स्किन को पोषण देती है वहीं बेसन स्किन को क्लीन करने का काम करता है. दूध और बेसन मिलकर स्किन की डलनेस को दूर करने में मदद करता है. 

कैसे बनाएं फेस मास्क 
1 चम्मच दूध की मलाई 
1 चम्मच बेसन 
गुलाब जल 

बनाने का तरीका 
सबसे पहले अपने चेहरे को साफ कर लें. अब एक कटोरी में मलाई और बेसन को मिक्स करके फेस पैक बना लें. 

अब इस स्मूद पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद हल्के हाथों से गुनगुने पानी की मदद से चेहरे की मसाज करें. 

अब पानी से अपना चेहरा धो लें, हफ्ते में 2 से 3 बार इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 

फायदे 
बेसन और दूध के फेस मास्क को लगाने से स्किन की टैनिंग होती है वहीं डेड स्किन भी हटती है. स्किन को अंदर से पोषण मिलता है. चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

