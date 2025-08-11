सर्दियों में बढ़ जाएगा चेहरे का ग्लो, बस खा लें ये फल!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से चेहरे की चमक कम हो जाती हैं, गर्म पानी से चेहरा साफ करने की वजह से चेहरे का नेचुरल ऑयल कम हो जाती है जिस वजह से स्किन बेजान और डल नजर आती हैं. चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं किस फल को खाने से चेहरे पर चमक आ सकती है.

किन्नू

सर्दियों में किन्नू खाने से चेहरे पर चमक देखने को मिलती हैं. खाने में खट्टा-मीठा किन्नू ना केवल स्वाद बल्कि स्किन के लिए भी बेहद अच्छा है. किन्नू का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए किन्नू काफी असरदार फल है.

किन्नू के गुण

किन्नू में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और कार्ब्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. विटामिन सी का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप रोजाना किन्नू का सेवन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना सेवन करें

आप रोजाना 2 से 3 किन्नू का सेवन कर सकते हैं. किन्नू का सेवन करने से शरीर हाइड्रेट रहता है जिससे स्किन की नेचुरल नमी बनी रहती हैं. जिससे चेहरे पर चमक देखने को मिलती है.

किन्नू खाने के अन्य फायदे

इम्यूनिटी

बदलते मौसम में इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है ऐसे में जल्दी बीमार होने का रिस्क होता है. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप डाइट में किन्नू को शामिल कर सकते हैं. किन्नू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है.

डाइजेशन

सर्दियों के मौसम में पाचन संबंधी समस्या रहती हैं. ऐसे में आप डाइट में किन्नू को शामिल कर सकते हैं. किन्नू का सेवन कनरे से पाचन तंत्र बेहतर रहता है. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप किन्नू का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.