सेलिब्रिटी जैसी 'बोल्ड आईज' पाने के लिए आज ही जान लें आईलाइनर लगाने का सीक्रेट तरीका, हर कोई पूछेगा कैसे लगाया?

Eyeliner Hacks For Small Eyes: कई सारी लड़कियों की आंखें छोटी-छोटी होती है. बड़ा दिखाने के लिए काफी कुछ करती हैं लेकिन सही तरीका आईलाइनर लगाने का पता नहीं होता है आइए आपको बताते हैं लगाने का सही तरीका क्या है?

 

Feb 08, 2026, 12:20 PM IST
Eyeliner Hacks For Small Eyes:  आंखों को खूबसूरत बनाना हर लड़की चाहती है और उसके चलते ही कई तरह-तरह की चीजों को लगाना पसंद करती हैं. लड़कियां काजल और आईलाइनर को लगाना पसंद करती हैं. कुछ की आंखें काफी ज्यादा छोटी-छोटी होती हैं, जिससे कहीं आने-जाने में ठीक सा लुक नहीं आ पाता है. अगर आप भी सेलिब्रिटी जैसी 'बोल्ड आईज' को घर पर पाना चाहते हैं, तो आज आपको आईलाइनर लगाने का सही तरीका बताते हैं. सही तरीके से आईलाइनर का उपयोग करने से आपकी आंखे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ सकती हैं आइए आपको भी बताते हैं. नोट कर लें.
 

सेलिब्रिटी जैसी 'बोल्ड आईज' कैसे पाएं?
 

1. विंग्ड आईलाइनर

अगर आप अपनी आंखों की खूबसूरत के साथ-साथ बोल्ड और बड़ी-बड़ी दिखाना चाहते हैं, तो आप विंग्ड आईलाइनर को लगा सकती हैं. बाहरी कोने से थोड़ा ऊपर उठाकर समान तरीके से लगाना है इसको लगाने से आपकी आंखें खूबसूरत दिखेंगी.
 

2. कैटल आई ट्रिक

अगर आप सेलिब्रिटी जैसी 'बोल्ड आईज' को पाना चाहते हैं, तो आप कैटल आई ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं. इसको लगाने के लिए आपको अंदर से बाहर की ओर आंखों में आपको इसको लगाना है ऐसा करने से आपकी आंखें बड़ी-बड़ी नजर आएंगी. आप इसको कहीं आने-जाने के लिए आसानी से लगा सकती हैं. 
 

3. स्मजिंग आईलाइनर

स्मजिंग आईलाइनर को भी आप आसानी से लगा सकते हैं. ये लगाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी ये मददगार हो सकता है. आप कहीं भी आने-जाने के लिए इसको आसानी से लगाकर जा सकते हैं. इसको लगाने के बाद हर कोई पूछेगा आपकी खूबसूरत आंखों का राज. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. 

