Korean Beauty Secret: कोरियन लड़कियों की तरह शीशे जैसी चमकदार स्किन के लिए अपनाएं 5 टिप्स, 40 की उम्र में भी दिखेंगी जवां

Nov 17, 2025, 01:01 PM IST
Korean Beauty Secret: आजकल हर जगह कोरियन जैसी चमकदार स्किन पाने का चलन हर जगह चल रहा है. भारत में भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है. आजकल भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, स्ट्रेस और नींद की कमी की वजह से स्किन पर कई दिक्कतें देखने को मिल सकती है. लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेकर खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका बुरा असर स्किन पर पड़ सकता है. अगर आप भी कोरियन लड़कियों की तरह शीशे जैसी चमकदार स्किन को पाना चाहती हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपनाकर पा सकती हैं आइए आपको बताते हैं. 
 

शीशे जैसी चमकदार स्किन पाने का तरीका

1. चावल का पानी 

अगर आप कोरियन लड़कियों की तरह शीशे जैसी चमकदार स्किन को पाना चाहती हैं, तो आप चावल के पानी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं. रोजाना इसके पानी से अगर आप स्किन को साफ करते हैं, तो झुर्रियां कम होती हैं और  त्वचा टाइट रहती है.
 

2. डबल क्लींजिंग

अगर आप ग्लास स्किन पाना चाहती हैं, तो आपको  डबल क्लींजिंग करनी ही चाहिए,ये आपकी स्किन गंदगी को निकालकर आपके चेहरे पर साफ रखती है. अगर आप डीप क्लीन चेहरे को करते हैं, तो सारा का सारा ऑयल साफ हो जाता है.
 

3. स्क्रब 

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला रखना चाहती हैं, तो आपको चेहरे को अच्छे से स्क्रब  करना चाहिए ऐसा करने से चेहरे की गंदगी काफी हद तक साफ हो जाती है. अगर आप हफ्ते में 3 बार करते हैं, तो डेड स्किन से छुटकारा मिल सकता है.
 

4. टोनर का इस्तेमाल

आपको अपनी स्किन पर टोनर का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. टोनर को अपने चेहरे पर रोजाना लगाने से त्वचा को डीप क्लीन करता है और उसे नमी देने का भी काम करता है.
 

5. मॉइस्चराइजर 

आपको कभी भी मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना चाहिए. आपको अपनी स्किन पर रोजाना मॉइस्चराइज लगाना चाहिए. हैवी मॉइस्चराइजर से बचें. आपको स्किन टाइप के हिसाब से ही चुनाव करना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: इस विटामिन की कमी से चेहरे पर आती है झुर्रियां, जानें टाइट स्किन के लिए हेल्दी डाइट!

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

