पार्लर में हजारों का खर्चा छोड़िए! कोरियन ग्लास स्किन पाने का सीक्रेट है ये सफेद चीज, फटाफट से जान लें

Korean Glass Skin Secret: ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लड़कियां कई चीजें अपने चेहरे पर लगाती हैं लेकिन कोरियन ग्लास स्किन नहीं पा पाती हैं आइए आपको बताते हैं आप आसानी से कैसे पा सकती हैं?

Jan 28, 2026, 01:23 PM IST
Korean Glass Skin Secret: आजकल ब्यूटी की दुनिया काफी ज्यादा आगे और अलग चली गई है. कई तरह-तरह की चीजें आ गई हैं. आजकल लड़कियों के बीच में ग्लास स्किन पाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते महंगे-महंगे ट्रीटमेंट भी करवा लेती हैं लेकिन उससे कुछ खास असर देखने को नहीं मिलाता है. पार्लर में हजारों रुपये खर्च करके भी वो ग्लो आपके चेहरे पर नहीं दिख पाता है. महंगे ट्रीटमेंट और केमिकल क्रीम इन सभी से आपका चेहरे काफी ज्यादा खराब होने लगता है, जिस वजह से स्किन काफी ज्यादा बेजान नजर आती हैं. अगर आप भी घर बैठे पार्लर में हजारों का खर्चा करने के बजाय ग्लोइंग और कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहती हैं तो आप चावल के आटे के फेस मास्क को अपने चेहरे पर लगा सकती हैं. ये आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने में भी मददगार साबित होते हैं. आइए आपको बताते हैं इस्तेमाल करने का तरीका.
 

कोरियन ग्लास स्किन पाने का सीक्रेट

अगर आप कोरियन ग्लास स्किन को पाना चाहते हैं, तो चावल के आटे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ये स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. फेस की गंदगी को हटाकर आपके चेहरे को खिला-खिला रखने के लिए ये मददगार साबित होता है. इसको आप हफ्ते में 3 दिन भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इस्तेमाल करने का तरीका.
 

चावल के आटे को चेहरे पर कैसे लगाएं?

आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें चावल के आटे, कच्चा दूध, थोड़े से पानी को मिलाकर पेस्ट तैयार करके इसको आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको आप 10-15 तक चेहरे पर लगाकर रख सकते हैं.
 

चावल के आटे का फेस पैक लगाने के फायदे
 

1. त्वचा को साफ

अगर आप अपनी स्किन की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो आप चावल के फेस पैक को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद  त्वचा की गंदगी और एक्स्ट्रा तेल से छुटकारा मिल सकता है.
 

2. दाग-धब्बों को हल्का 

अगर आप अपनी स्किन से दाग-धब्बों को हल्का करना चाहते हैं, तो भी आप चावल के फेस पैक को चेहरे पर लगा सकती हैं. ये स्किन को खिला-खिला रखने के लिए मददगार है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

